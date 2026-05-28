Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY πραγματοποιήθηκε το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου καθημερινά συναντιούνται διαφορετικοί ρυθμοί και ιστορίες, η πλατεία Μοναστηρακίου φιλοξένησε για άλλη μία χρονιά μία ξεχωριστή διοργάνωση που έδωσε νέο παλμό στο κέντρο. Το 6ο «Παραολυμπιακό Πανόραμα» δεν ήταν απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και της δύναμης του αθλητισμού.

Από νωρίς, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν εμφανές. Περαστικοί σταματούσαν, οικογένειες έκαναν μια στάση, τουρίστες πλησίαζαν με περιέργεια. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά επιδείξεις επτά Παραολυμπιακών αθλημάτων, ανακαλύπτοντας μια πλευρά του αθλητισμού που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας.

Το Μπότσια, η Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, το Βόλεϊ Καθιστών, το Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, το Ποδόσφαιρο Τυφλών, η Επιτραπέζια Αντισφαίριση και το Παρά-Μπάντμιντον ξεδιπλώθηκαν μπροστά στο κοινό, μέσα από δυναμικές παρουσιάσεις που ανέδειξαν τη δεξιοτεχνία, τη συγκέντρωση και την ένταση που χαρακτηρίζουν τα αθλήματα αυτά. Οι αθλητές και οι Παραολυμπιονίκες άφησαν την ίδια την αγωνιστική δράση να μιλήσει, αναδεικνύοντας με αυθεντικότητα το ουσιαστικό μήνυμα.

Καθοριστική για την υλοποίηση της διοργάνωσης ήταν η στήριξη της HELLENiQ ENERGY, η οποία ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της. Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής, με δέσμευση για την προώθηση ενός αθλητισμού ανοιχτού σε όλους. Στηρίζουμε διαχρονικά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, γιατί αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Για άλλη μια φορά, το Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι και οι κορυφαίοι αθλητές μας που συμμετείχαν σε αυτό, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Με τη δύναμη του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει, εμπνεόμαστε για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα στέκεται αρωγός για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα όλων».

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, τόνισε: «Η συμβολή της HELLENiQ ENERGY αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια ανάπτυξης και προβολής του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει σταθερά να εργάζεται για την προβολή του παραολυμπιακού κινήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την HELLENiQ ENERGY, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ, επιβεβαιώνοντας τον συντονισμένο ρόλο όλων των φορέων στην ανάδειξη του Παραολυμπιακού αθλητισμού στον δημόσιο χώρο.

Πέρα από τα λόγια, όλα φάνηκαν στις εικόνες: στα βλέμματα, στην προσήλωση των αθλητών, στη σιωπηλή προσοχή του κοινού. Σε μια πόλη που κινείται ασταμάτητα, το Μοναστηράκι λειτούργησε ως σημείο ουσιαστικής σύνδεσης με τον αθλητισμό.