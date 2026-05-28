Αλλαγή «φρουράς» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (27/5), χωρίς εκπλήξεις

Με… ρεπό στη σειρά «Να μ’ αγαπάς» φαντάζει η προχθεσινή πρωτιά του «Άγιου έρωτα». Χθες επανήλθε στη γνώριμη θέση, στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, η σειρά «Να μ’αγαπάς».

Τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Ως συνήθως στην 4η θέση του Top 10 ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Στη μέση της 10άδας έφτασε η απευθείας μετάδοση του τελικού του Conference League, Κρίσταλ Πάλας- Ράγιο Βαγεκάνο και στο έκτο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen ήταν η «Γη της ελιάς».

Εκεί το «Masterchef» και ο «Τροχός της τύχης» που έκαναν σετάκι για το Star και κάτι αντίστοιχο σημειώθηκε αλλά σε ενημερωτικό επίπεδο με το «Live news» και το κεντρικό δελτίο του Mega.

