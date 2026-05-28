Ιστορικός καύσωνας πλήττει τη δυτική Ευρώπη: «Μία στις χίλιες» η πιθανότητα του θερμικού θόλου τον Μάιο – Δεν επηρεάζει την Ελλάδα (Photos/Videos)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η δυτική Ευρώπη εξαιτίας του ακραίου κύματος ζέστης που πλήττει πολλές χώρες, προκαλώντας θερμοκρασίες-ρεκόρ, προβλήματα στην καθημερινότητα αλλά και ανθρώπινες απώλειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το φαινόμενο του «θερμικού θόλου», το οποίο όμως, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, δεν αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα.

Η φυσικός – μετεωρολόγος εμφανίστηκε καθησυχαστική για την Ελλάδα, τονίζοντας πως «κανένας θερμικός θόλος δεν θα επηρεάσει τη δική μας χώρα» και ότι «καμία τέτοια δομή δεν μας ακουμπά σε καμία περίπτωση», ενόψει και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Ευρώπη αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για τον μήνα Μάιο, κάνοντας λόγο για πιθανότητα «μία στις χίλιες». Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για ακραία κλιματική εκτροπή, απέναντι στην οποία οι τοπικές κοινωνίες δεν ήταν προετοιμασμένες.

«Τους βρήκε ανέτοιμους για ένα τέτοιο φαινόμενο και γι’ αυτό είχαμε δυστυχώς και θανάτους», σημείωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «καμία περιοχή στον κόσμο δεν έχει πλέον κλιματική ασυλία».

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου υπογράμμισε ακόμη ότι το παράδειγμα της δυτικής Ευρώπης αναδεικνύει τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ακόμη και χώρες συνηθισμένες σε υψηλές θερμοκρασίες, σε περίπτωση παρατεταμένων περιόδων με 45 ή και 47 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε, το κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη αναμένεται να εξασθενήσει προς τα τέλη της εβδομάδας, καθώς ο θερμικός θόλος σταδιακά αποδυναμώνεται. Ωστόσο, στις πληγείσες περιοχές προβλέπεται στη συνέχεια έντονη αστάθεια με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Για την Ελλάδα, οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος παραμένουν ευνοϊκές, τόσο για την ηπειρωτική χώρα, όσο και για τις θαλάσσιες περιοχές, με καλές καιρικές συνθήκες για τους εκδρομείς και θερμοκρασίες νερού από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΟΗΕ και επιστήμονες προειδοποιούν για συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης

Την ίδια ώρα, ο καύσωνας εξακολουθεί να πλήττει τη δυτική Ευρώπη, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί πως η κλιματική κρίση ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη πιο συχνά και ισχυρά επεισόδια ακραίας ζέστης έως το 2030.

Στη Βρετανία έχουν καταγραφεί ήδη τουλάχιστον δέκα θάνατοι, αρκετοί εκ των οποίων σχετίζονται με πνιγμούς πολιτών που αναζήτησαν δροσιά σε ποτάμια και λίμνες.

Στη Γαλλία, οι Αρχές έθεσαν ολόκληρη τη χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στα σχολεία, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να βρίσκονται σε αίθουσες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στο Παρίσι, αρκετοί πολίτες αψήφησαν τις απαγορεύσεις και βούτηξαν στο κανάλι Σαιν Μαρτέν για να δροσιστούν. Σύμφωνα με το BFMTV, η αστυνομία περιορίστηκε κυρίως σε συστάσεις χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες από σχολικές μονάδες περιγράφουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με μαθητές να βγάζουν ακόμη και τα παπούτσια τους αναζητώντας λίγη ανακούφιση από τη ζέστη. Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι τα παιδιά αναγκάζονται να παραμένουν σε συνθήκες που δύσκολα θα γίνονταν αποδεκτές από ενήλικες.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενοι σε εξωτερικούς ή βιομηχανικούς χώρους, οι οποίοι περιγράφουν αποπνικτική ατμόσφαιρα από τη θερμότητα μηχανημάτων και εξοπλισμού, σε συνδυασμό με ανεπαρκή αερισμό.

Ο ανταποκριτής του BBC στο Παρίσι, Τζέιμς Γουότερχαουζ, περιέγραψε το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» ως μια αποπνικτική και βαριά ζέστη που γίνεται ολοένα ισχυρότερη, σημειώνοντας ότι η ανησυχία επεκτείνεται πλέον πέρα από τη Γαλλία, αγγίζοντας και την Ισπανία με την Ιταλία, καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Μάιο σημειώθηκαν και στην Ιρλανδία, με κατοίκους να εκφράζουν φόβους για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στην Ιταλία, αρκετές πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στη Ρώμη, κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούν να προστατευτούν από τη ζέστη με κάθε διαθέσιμο τρόπο: Μητέρες βρέχουν τα πόδια των παιδιών τους σε σιντριβάνια, πολίτες βρέχουν καπέλα πριν τα φορέσουν, ενώ ομπρέλες και συνεχής ενυδάτωση έχουν γίνει απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ενδεικτικό του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση ήταν και περιστατικό που έλαβε χώρα στη διάρκεια λειτουργίας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου πιστός λιποθύμησε εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε τα φαινόμενα πρόωρου και ακραίου καύσωνα στη δυτική Ευρώπη «σκληρή υπενθύμιση» των αυξανόμενων συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ασφυκτική η εικόνα στη Γαλλία – Θερμοπληξίες μαθητών και έκτακτη κινητοποίηση

Τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία μετέφερε από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου.

Όπως ανέφερε, οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου περισσότερα από οκτώ στα δέκα σχολεία εμφανίζουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Σε χαρακτηριστική περίπτωση, σχολική αίθουσα έφτασε ακόμη και τους 53 βαθμούς λόγω των εκτεταμένων γυάλινων επιφανειών του κτιρίου.

«Υπάρχουν πολλές θερμοπληξίες μαθητών και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί όλοι εδώ στη Γαλλία ήμασταν απροετοίμαστοι για έναν καύσωνα τέτοιας έντασης και διάρκειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, στο Παρίσι η θερμοκρασία έφτανε τους 34 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ νεαροί συγκεντρώνονταν κοντά σε παραπόταμους του Σηκουάνα αναζητώντας λίγη δροσιά, στην ίδια περιοχή όπου νωρίτερα είχαν καταγραφεί εικόνες πολιτών να πέφτουν στο νερό.

Την ίδια ώρα, το κύμα ζέστης μετατοπίζεται προς τα νοτιοανατολικά της Γαλλίας, ενώ παρόμοιες συνθήκες αρχίζουν να επηρεάζουν και την Ιταλία καθώς και περιοχές στα γαλλογερμανικά σύνορα, όπου οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τη γαλλική κυβέρνηση σε νέα έκτακτη συνεδρίαση για τη διαχείριση του φαινομένου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων τις επόμενες ημέρες.

Παρά τις προβλέψεις της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας για σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Κυριακή, οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του καύσωνα, ο οποίος ήδη χαρακτηρίζεται ιστορικός.

