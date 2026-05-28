Δημογλίδου: Με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα μας χωρίζουν οι τελείες

Με χαμόγελο αντιμετώπισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου τους παραλληλισμούς που έγιναν μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

«Η Ελληνική Αστυνομία είναι μια και αυτό δεν αλλάζει», απάντησε στην ερώτηση πώς αισθάνεται πλέον που δεν είναι η μοναδική εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου υπενθύμισε ότι «είναι διαφορετικές οι τελείες, προσοχή».

Διαβάστε επίσης

Μαρία Λεπενιώτη: Η εμβληματική Πρόεδρος της Δίκης της Χρυσής Αυγής, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα

Πάνω από 4.000 υπογραφές στη διακήρυξη του Τσίπρα

Το λάθος παράγγελμα του Τσίπρα για τον απόπλου της ΕΛΑΣ