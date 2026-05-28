Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με φυλάκιση. Ο ηθοποιός ζητά επιείκεια για τον Καρλ Ρινς, τον σκηνοθέτη της ταινίας «47 Ronin», ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνια φυλάκισης για εξαπάτηση του Netflix κατά 11 εκατομμύρια δολάρια.

Σε επιστολή προς τον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο Ριβς χαρακτήρισε τον σκηνοθέτη «εξαιρετικό καλλιτέχνη» και προέτρεψε τον δικαστή να δείξει «επιείκεια και έλεος» στην επιβολή της ποινής του.

Ο Ρινς καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο με ομοσπονδιακές κατηγορίες για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξέπλυμα χρήματος και πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα του Netflix — που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της σειράς επιστημονικής φαντασίας «White Horse» — για να κάνει αγορές, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, στρωμάτων υψηλής ποιότητας και επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Ο Ρινς σκηνοθέτησε τον Ριβς στην ταινία «47 Ronin» και ο ηθοποιός αργότερα λειτούργησε ως μέντορας και αρχικός επενδυτής στην ταινία «White Horse». Στην επιστολή, ο Ριβς παραδέχτηκε ότι δεν είναι ψυχολόγος ή θεραπευτής, αλλά μίλησε για τα κίνητρα του Ρινς ως «καλλιτεχνικού συναδέλφου».

«Κατά τη γνώμη μου, ο Καρλ μπορεί να σαμποτάρει τον εαυτό του ενισχύοντας την κλίμακα, το εύρος και το τοπίο των διαπραγματεύσεων, θέτοντας κατά συνέπεια τον εαυτό του και τους αντισυμβαλλομένους του σε αντιπαράθεση», έγραψε ο Ριβς. «Δεν σκοπεύω να το μοιραστώ αυτό ως δικαιολογία για τα όσα διαπιστώθηκε ότι έκανε, αλλά το προσφέρω μόνο ως ίσως μια εικόνα για το γιατί».

Ο Ρινς αναμένεται να καταδικαστεί στις 29 Ιουνίου. Οι εισαγγελείς αναμένεται να υποβάλουν την πρόταση επιβολής ποινής έως τις 16 Ιουνίου.

O Ρινς είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 8-10 ετών σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές. Ωστόσο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Ράκοφ θα πρέπει να του επιβάλει μια ποινή πολύ χαμηλότερη από αυτή, σημειώνοντας ότι ο Ρινς παραβιάζει τον νόμο για πρώτη φορά και έχει ήδη υποστεί «το πιθανό τέλος της καριέρας του».

Ο δικαστής αναμένεται να διατάξει τον σκηνοθέτη να καταβάλει 11 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στο Netflix. Το Netflix ζητά επίσης επιπλέον 4,4 εκατομμύρια δολάρια σε δικηγορικές αμοιβές, σε μια υπόθεση διαιτησίας που κίνησε ο Ρινς.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η απαίτηση για δικηγορικές αμοιβές είναι υπερβολική. Ο Ρινς κρίθηκε «άπορος» βάσει του νόμου και εκπροσωπήθηκε στη δίκη από δικηγόρο που διορίστηκε από το δικαστήριο.

Η υπεράσπιση υπέβαλε επιστολές εκ μέρους του Ρινς από τον Ριβς και άλλους, συμπεριλαμβανομένων της μητέρας του, του αδελφού του και αρκετών παιδικών φίλων.

