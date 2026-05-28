«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «Enola Holmes 3», με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown) να επιστρέφει ως η ενήλικη πλέον αδελφή του Σέρλοκ Χολμς (Sherlock Holmes), τον οποίο ενσαρκώνει ο Χένρι Κάβιλ (Henry Cavill).

Στη νέα περιπέτεια, το γνώριμο σύμπαν του franchise συμπληρώνουν για άλλη μια φορά οι Ελένα Μπόναμ-Κάρτερ (Helena Bonham Carter), Χιμές Πατέλ (Himesh Patel), Σάρον Ντάνκαν-Μπρούστερ (Sharon Duncan-Brewster) και Σούζαν Γουοκόμα (Susan Wokoma).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το νέο κεφάλαιο οδηγεί τη ντετέκτιβ Enola Holmes στη Μάλτα, όπου τα προσωπικά και επαγγελματικά της όνειρα συγκρούονται σε μια υπόθεση πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από κάθε άλλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα».

Επίσης όπως φαίνεται στο trailer, η Ενόλα (Enola) ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Τούκσμπερι (Tewkesbury) τον οποίο υποδύεται ο Λούις Πάρτριτζ (Louis Partridge).

«Ο κόσμος μπορεί να ξέρει ή όχι ότι αυτή η ταινία περιλαμβάνει έναν γάμο», είχε δηλώσει ο ηθοποιός τον περασμένο μήνα στο περιοδικό PEOPLE. «Σε κάθε γάμο υπάρχει ένα δράμα που παραμονεύει στη γωνία και αυτός εδώ δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Enola και ο Tewkesbury περνούν μια δύσκολη περίοδο. Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, αλλά οι χαρακτήρες μας είναι πλέον μεγαλύτεροι και πιο ώριμοι και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον», πρόσθεσε.

Όπως και οι δύο προηγούμενες ταινίες, έτσι και το «Enola Holmes 3» βασίζεται στη σειρά βιβλίων της Νάνσι Σπρίνγκερ (Nancy Springer), «The Enola Holmes Mysteries», σε σενάριο του Τζακ Θορν (Jack Thorne). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίλιπ Μπαραντίνι (Philip Barantini) γνωστός από το «Adolescence», παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Χάρι Μπράντμπιρ (Harry Bradbeer), ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα μέρη.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό σε αυτή την ταινία είναι το πόσο έχει ωριμάσει η Enola. Έχει ακόμα το ίδιο πάθος και την ίδια περιέργεια, αλλά είναι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό της και για τα πιστεύω της», ανέφερε πρόσφατα η Μπράουν στο περιοδικό.

«Και φυσικά, για τους θαυμαστές της Enola και του Tewkesbury… σίγουρα υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσουν. Η σχέση τους φαίνεται πιο ώριμη, λίγο πιο βαθιά και αληθινή», συμπλήρωσε.

Στην ομάδα της παραγωγής βρίσκονται μεταξύ άλλων, η πρωταγωνίστρια, ο Άλεξ Γκαρσία (Alex Garcia), η Άλι Μέντες (Ali Mendes) και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζόβι (Jake Bongiovi).

Το «Enola Holmes 3» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από την 1η Ιουλίου.

