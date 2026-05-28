Πώς οι γάτες έγιναν βιομηχανία δισεκατομμυρίων στην Ιαπωνία

Από τα εξώφυλλα μυθιστορημάτων μέχρι τα σουβενίρ, τα καφέ και τους ναούς, οι γάτες βρίσκονται παντού στην Ιαπωνία. Η λατρεία για τα πιο «ζεν» πλάσματα της φύσης έχει πλέον και οικονομικό όνομα: catnomics.

Η «γατούπολη» του Τόκιο

Στη Γιανάκα Γκίνζα, μια ρετρό γειτονιά στα βορειοανατολικά του Τόκιο, οι γάτες έχουν γίνει τουριστικός πόλος έλξης. Η περιοχή αυτοαποκαλείται «cat town» και οι επισκέπτες φτάνουν εκεί για να δουν γατίσιες φιγούρες σε βιτρίνες και πινακίδες, να αγοράσουν αναμνηστικά με μαύρες «τυχερές» γάτες ή να δοκιμάσουν γλυκά σε σχήμα γάτας.

Οι πραγματικές γάτες, πάντως, δεν εμφανίζονται πάντα. Όπως λένε οι ντόπιοι, παλιά κυκλοφορούσαν ελεύθερα στη γειτονιά, μπαίνοντας ακόμη και σε σπίτια. Σήμερα είναι λιγότερο ορατές, ειδικά τις ζεστές ημέρες.

Μια οικονομία 3 τρισ. γιεν

Σύμφωνα με τον Guardian, η αγάπη των Ιαπώνων για τις γάτες δεν είναι μόνο πολιτιστικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κανσάι, Κατσουχίρο Μιγιαμότο, οι γάτες αναμένεται να προσθέσουν σχεδόν 3 τρισ. γιεν, δηλαδή περίπου 18,8 δισ. δολάρια, στην ιαπωνική οικονομία το 2026.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται δαπάνες σε cat cafés, φωτογραφικά λευκώματα, προϊόντα, γατοτροφές, επιχειρήσεις και μισθοί σε σχετικούς κλάδους. Το ποσό πλησιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οικονομικό αντίκτυπο της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2025 στην Οσάκα.

Όταν οι γάτες «κερδίζουν» τους σκύλους

Το 2025, τα ιαπωνικά νοικοκυριά είχαν 8,8 εκατομμύρια γάτες, έναντι 6,8 εκατομμυρίων σκύλων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Ένωση Τροφών για Κατοικίδια. Το μέσο νοικοκυριό που έχει γάτα ξοδεύει σχεδόν 1,8 εκατ. γιεν στη διάρκεια της ζωής της.

Στους γνωστούς γατόφιλους της χώρας περιλαμβάνονται ακόμη και ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα της Ιαπωνίας, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει εκφράσει προτίμηση στις γάτες έναντι των σκύλων.

Από τους ναούς στη λογοτεχνία

Οι γάτες πιστεύεται ότι έφτασαν στην Ιαπωνία την περίοδο Νάρα, μέσω απεσταλμένων που επέστρεφαν από την Κίνα. Σε ναούς προστάτευαν ιερά κείμενα από τρωκτικά, αποκτώντας σχεδόν μυστικιστικό κύρος.

Από το Είμαι μια γάτα του Νατσούμε Σοσέκι μέχρι τα έργα του Χαρούκι Μουρακάμι, οι γάτες έγιναν και λογοτεχνικό σύμβολο.

Η τύχη με το σηκωμένο πόδι

Το γνωστό maneki neko, η γάτα με το σηκωμένο πόδι, παραμένει σύμβολο καλής τύχης σε καταστήματα και εστιατόρια. Και, προς το παρόν, οι γάτες της Ιαπωνίας έχουν κάθε λόγο να νιώθουν πως η τύχη είναι με το μέρος τους.

