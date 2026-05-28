Το «Πριν και Mετά τα παιδιά» επιστρέφει στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς επιστρέφει στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στις 21.00.

Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία και την sold out παράσταση, το «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ – τα παιδιά» επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι πιο ανανεωμένο και ακόμη πιο δυναμικό.

Τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή των γονιών και τι στη ζωή όσων το Σαββατοκύριακο δεν έχουν τέσσερα παιδικά πάρτι;

Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται στη σκηνή, σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή.

Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη (5 Minute Mum), Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά, σε ένα απολαυστικό debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό.

Το κοινό δεν μένει απλός θεατής. Γίνεται πρωταγωνιστής σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές…

