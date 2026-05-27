«Ρούντυ – Το σώμα που δεν υπάκουσε”: Ένας μονόλογος για τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ στο Θέατρο 104

Ένας μονόλογος για τη ζωή και το έργο ενός από τους πιο εμβληματικούς χορευτές – χορογράφους του 20ού αιώνα.

Μέσα από τις τελευταίες στιγμές του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ενός καλλιτέχνη που «επαναπροσδιόρισε» το κλασικό μπαλέτο, το έργο ξετυλίγει το νήμα μιας πορείας που ξεκίνησε από τα χιονισμένα Ουράλια για να κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Μια παλινδρομική διαδρομή από την απομόνωση και τη φθορά στην αποθέωση και πάλι πίσω. Ένα πέρασμα από τις σημαντικότερες στιγμές της τροχιάς που χάραξε αυτό το αερικό, από το σώμα-θαύμα στο σώμα που φθίνει μέχρι τελευταίας ανάσας.

Μια ιστορία για την ελευθερία, το τραύμα του «ξένου», την απώλεια, τη διαρκή μάχη του πνεύματος και του σώματος αλλά και για το πάθος και τη δύναμη της Τέχνης. Μια ιστορία, που είναι η αλήθεια του Ρούντυ, του ανθρώπου πίσω από τον θεό του Χορού, Νουρέγιεφ…

Η παράσταση οικοδομείται πάνω στη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στο άφθαρτο πνεύμα και το φθαρτό σώμα, παρουσιάζοντας έναν Νουρέγιεφ που δεν είναι απλώς ένας χορευτής, αλλά μια αρχετυπική φιγούρα ήρωα σε κατάσταση διαρκούς «εκπατρισμού».

Ο Ρούντυ είναι ένας άνθρωπος μετέωρος: βρίσκεται ανάμεσα στην Ανατολή που τον γέννησε και τη Δύση που τον αποθέωσε, ανάμεσα στην απόλυτη πειθαρχία της τέχνης του και την άγρια, ατίθαση φύση της ταταρικής του καταγωγής.

Το έργο επικεντρώνεται σε έναν άνδρα που, ενώ το σώμα του τον προδίδει από το AIDS, εκείνος αρνείται να παραιτηθεί από την εικόνα του κυρίαρχου, μετατρέποντας ακόμα και την αδυναμία του σε μια τελευταία παράσταση.

Η δραματουργία αναδεικνύει την εμμονή του με την τελειότητα, τη ναρκισσιστική του μοναξιά αλλά και την απελπισμένη ανάγκη του για αγάπη.

Είναι ένας χαρακτήρας που «καίγεται» από την ίδια του την ορμή, ένας άνθρωπος που δε χορεύει απλώς για να επιβιώσει αλλά που υπάρχει μόνο όσο χορεύει, καθιστώντας την τελική του ακινησία μια πράξη ηρωικής αντίστασης απέναντι στο αναπόφευκτο τέλος.

Ποιος ήταν τελικά ο Ρούντυ;

Ένα αγόρι φτωχό που γεννήθηκε σε τρένο στη Σιβηρία;

Ένας χορευτής που αψήφησε σύνορα και καθεστώτα;

Ένα σώμα που έγινε μύθος;

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης Συνεργάτις στη Σκηνοθεσία: Μαριλένα Μόσχου

Μαριλένα Μόσχου Δραματουργική E πεξεργασία: Δήμητρα Θεοδωροπούλου

Δήμητρα Θεοδωροπούλου Κινησιολογία: Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης Μουσική: Νείλος Καραγιάννης

Νείλος Καραγιάννης Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σταμουλίδης

Κωνσταντίνος Σταμουλίδης Σχεδιασμός Φωτισμού – Βίντεο: Ελένη Καΐκα

Ελένη Καΐκα Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Χρήστος Συμεωνίδης Μακιγιάζ: Αntreas Dante

Αntreas Dante Κομμώσεις: Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble Ερμηνεία: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Θάνος

Κωνσταντίνος Θάνος Παραγωγή: Κίτρον ΑΜΚΕ

Info

Θέατρο 104 – Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός (μετρό Κεραμεικός)

Σάββατο 13 Ιουνίου , στις 21:00

, στις Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 20:00

Online προπώληση: ΕΔΩ

Τιμές: 12 € κανονικό, 8 € μειωμένο (ανέργων, φοιτητικό, ατέλειες)

Διαβάστε επίσης:

Το Βεάκειο, το ιστορικό θέατρο με την ομορφότερη θέα στην Αττική, δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού

Ο Γιώργος Νταλάρας συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με το «Ρεμπέτικο»

Billy Idol: Η συγκινητική βράβευση στα AMAs και το μήνυμα στα παιδιά που αγαπούν το ροκ (Videos)



