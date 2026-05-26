Μία από τις κορυφαίες στιγμές των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (AMAs) ήταν η βράβευση του Μπίλι Άιντολ για τη συνολική προσφορά του στη μουσική.

Το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής παρέδωσε ο Λέον Τόμας, ενώ ο θρυλικός ρόκερ, εμφανώς συγκινημένος, εκφώνησε έναν λόγο γεμάτο έμπνευση και ενθάρρυνση.

«Διάλεξε ένα όργανο, ανακάλυψε ποιος είσαι και γίνε αυτό»

«Όταν ξεκινήσαμε το punk rock το 1976, πιστεύαμε ότι όλο αυτό θα κρατούσε ίσως έξι μήνες, όχι 50 χρόνια», είπε στην αρχή της ομιλίας του, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

«Το κάναμε από αγάπη και επειδή η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που μας έδινε ένα αίσθημα ελευθερίας. Πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε και σκεφτόμασταν ότι αν απλώς αφοσιωνόμασταν με όλο μας το είναι σε αυτό το όνειρο ζωής και δίναμε τα πάντα, αυτό θα μας τα επέστρεφε με το παραπάνω. Και αυτό ακριβώς συνέβη», συνέχισε ο Billy Idol, προσθέτοντας:

«Οπότε, αυτό απευθύνεται σε κάθε παιδί εκεί έξω που αγαπάει το ροκ εν ρολ ή οποιαδήποτε άλλη μουσική, όσο το αγαπάμε ο Λέον Τόμας κι εγώ. Αν νιώθεις την έμπνευση να δημιουργήσεις αυτή την αίσθηση ελευθερίας και να ακολουθήσεις μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη, το μόνο που μπορώ να πω είναι: διάλεξε ένα όργανο, ανακάλυψε ποιος είσαι και γίνε αυτό».

Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή του στον επί σειρά ετών συνεργάτη του, Στιβ Στίβενς, και είπε: «Και τώρα Στιβ, δείξε τους πώς ακούγεται ένα μεγάλο χιτ».

Εκρηκτικό medley με μεγάλες επιτυχίες

Αμέσως μετά, ο θρυλικός τραγουδιστής ξεσήκωσε το κοινό, παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, «Dancing With Myself» και «Eyes Without a Face».

Αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή των AMAs, αλλά και η πρώτη του παρουσία στον θεσμό από το 2004.

Σύμφωνα με το People, ο Μπίλι Άιντολ πρόκειται επίσης να εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον ερχόμενο Νοέμβριο.

