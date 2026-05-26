Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

Καλημέρα σας

Με τις δημοσκοπήσεις να έχουν πάρει… φωτιά, έχουμε σήμερα την επίσημη πρώτη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλως, την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, με ένα νέο εγχείρημα, που ο ίδιος δεν θέλει να συνδέεται με το προηγούμενο, τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως σαν… τομή στη συνέχεια.

Αυτό που πράγματι μπορεί να αποτελέσει γεγονός δεν είναι η επιστροφή από μόνη της – οι επιστροφές μπορεί αν σημαίνουν και καταστροφές, ως γνωστό.

Το σημαντικό είναι το ότι οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται φαίνεται να καταλήγουν στο εύρημα πως ο Τσίπρας περνάει δεύτερος. Ή ότι είναι φαβορί για τη δεύτερη θέση, πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο – θα έχουμε μία πρώτη γεύση μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά πρέπει να περιμένουμε κι άλλα κύματα μετρήσεων – τότε πράγματι έχουμε αλλαγή σκηνικού.

– Στο μεταξύ να σας πω ότι η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού δείχνει να το έχει το διψήφιο.

Ευνοεί η πόλωση

Η επιστροφή του Τσίπρα και η εμφάνιση της Καρυστιανού φαίνεται ότι ενισχύει την πόλωση. Κινητοποιεί και διαμορφώνει τάσεις δηλαδή, που είναι κοντά στη λογική μίας προεκλογικής σύγκρουσης. Και αυτό συσπειρώνει κάποιους ψηφοφόρους της ΝΔ, που ήταν στο… σορολόπ μέχρι τώρα, δυσαρεστημένοι από κυβερνητικές πολιτικές. Αποτέλεσμα; Να τσιμπάει στις μετρήσεις και η ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στην «τριπλέτα»

Στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμώνεται – δεν λέω διαλύεται – εν κινήσει σε ζωντανή μετάδοση που λένε.

Στελέχη όλων των βαθμίδων παραιτούνται. Αλλά όχι βουλευτές.

Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι να φύγουν για Τσίπρα, φεύγουν ήδη. Κι αφήνουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε στελέχη όπως ο Παππάς, η Δούρου, ο Πολάκης.

Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καν αν θα κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Μάλιστα είναι πιθανό να θέλει την κάθοδό του. Θα μπορεί να λέει έτσι, «ορίστε, το κόμμα μου δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ».

Παρέμβαση Καραμανλή

Την πρώτη δημόσια παρουσία και παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το συνέδριο της ΝΔ από το οποίο απουσίαζε, έχουμε σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου και Φίλη, «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη: Το Δίκαιο της Ισχύος», στο Μέγαρο Μουσικής.

Το ενδιαφέρον είναι τι θα πει την ώρα που η Άγκυρα έχει ανοίξει θέμα με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την οριοθέτηση 9ή καλύτερα «νομοθέτηση») θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο.

– Θα δώσει το παρών και ο Αντώνης Σαμαράς και αυτό είναι επίσης από μόνο του «καυτό» θέμα.

Τακτική… σπρίντερ από Σαμαρά

Και με την ευκαιρία να περάσουμε και στην κινητικότητα γύρω από το εάν και πότε θα κάνει κόμμα ο πρόεδρος Αντώνης.

Ως έμπειρος και περισσότερο γνώστης του τρόπου σκέψης στη ΝΔ, ο Σαμαράς θα περιμένει. Σε αντίθεση με τον Τσίπρα και την Καρυστιανού που έτρεξαν για το ενδεχόμενο εκλογών τον Σεπτέμβριο, ο πρώην πρωθυπουργός δεν συγκινείται από τις διαρροές περί φθινοπωρινής κάλπης.

Τα ψηφοδέλτια τα έχει περίπου έτοιμα εάν είναι να κάνει την κίνηση, οπότε δεν έχει κάποιο άγχος να κινηθεί πριν φτάσουμε πραγματικά στην τελική ευθεία. Εάν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές θα το ανακοινώσει αμέσως και θα κατέβει στις εκλογές πάραυτα.

Αν πάνε για Μάρτιο, τότε θα περιμένει για τον… Φεβρουάριο.

Ο Σαμαράς θέλει να χτυπήσει όπως οι… σπρίντερ. Δεν του ταιριάζει ο… μαραθώνιος. Ή σαν… κόμπρα. Πριν πάρει το… «θύμα» χαμπάρι. Γνωρίζει ότι μία μακρά διαδρομή δεν του ταιριάζει.

Η περίεργη στάση του ΠΑΣΟΚ για τον Στουρνάρα

Ακόμα προσπαθούν κάποιοι να καταλάβουν γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο εμφανές ρήγμα στις σχέσεις του – και με δεδομένο ότι ο Στουρνάρας προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και διατηρεί άριστες σχέσεις με παράγοντες του κόμματος και της παράταξης αυτής.

Το ενδιαφέρον ή και περίεργο είναι πως το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με το… ΚΚΕ στην επιλογή του «ΠΑΡΩΝ», ενώ πιο ξεκάθαρη ήταν η στάση από ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, που ψήφισαν «ΚΑΤΑ». Τουλάχιστον αυτοί δεν κρύφτηκαν πίσω από μεσοβέζικες στάσεις.

Τα γκάλοπ στην Κύπρο

Επειδή γίνεται πολύς λόγος τελευταία στην εγχώρια πολιτική σκηνή για την… αξία και την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, κάθισα και παρακολούθησα τι συνέβη στις κυπριακές εκλογές της Κυριακής. Ναι, η δουλειά έχει ενίοτε και στοιχεία μαζοχισμού – τη μέρα του τελικού της ευρωλίγκας να μελετάς τα γκάλοπ στη Λευκωσία!

Ε, λοιπόν, διαπίστωσα ότι οι μετρήσεις έπεσαν μέσα. Δεν είναι δεδομένο πάντα κάτι τέτοιο, καθώς η αμφισβήτηση εδράζεται ενίοτε ή και συχνότερα σε αστοχίες προβλέψεων.

Αλλά στην Κύπρο, σχεδόν όλες οι εταιρείες τα πέτυχαν σχεδόν όλα! Και τις τάσεις για την ενίσχυση των δύο ισχυρών πόλων (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ) και την παρουσία κάποιων μικρότερων σχηματισμών. Στο μόνο που δεν τα κατάφεραν ήταν στην επίδοση του Volt, το οποίο υπερεκτίμησαν…

Τα γράφω για τη συζήτηση που έρχεται και σε μας οσονούπω…

Ελευσίνα: Δεν βλέπουν λιμάνι, βλέπουν… γεωπολιτικό project

Με αρκετή αυτοπεποίθηση και ακόμη περισσότερες αναφορές σε γεωπολιτική, ενεργειακούς διαδρόμους και διεθνείς ισορροπίες εμφανίστηκαν ο Αλέξανδρος Εξάρχου και ο Πάνος Ξενοκώστας γύρω από το project του λιμανιού της Ελευσίνας, για το οποίο οι δύο όμιλοι κατεβαίνουν από κοινού στον σχετικό διαγωνισμό του Υπερταμείο.

Όσοι περίμεναν απλώς μία κουβέντα για containers, προβλήτες και logistics μάλλον έπεσαν έξω. Οι δύο επιχειρηματίες περιέγραψαν την Ελευσίνα σχεδόν ως τον επόμενο στρατηγικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας το project με τις νέες ενεργειακές ροές, τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία, τις μεταφορές και τη συνολική γεωπολιτική αναδιάταξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από τη ρητορική περί «στρατηγικών υποδομών» φαίνεται να υπάρχει ήδη ένα αρκετά επεξεργασμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Άλλωστε, τόσο η AKTOR όσο και η ONEX δείχνουν να βλέπουν το λιμάνι όχι αποκομμένα, αλλά ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος που θα συνδέει λιμενικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυπηγοεπισκευή, logistics και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι ίδιοι στάθηκαν ιδιαίτερα και στα πλεονεκτήματα της Ελευσίνας, τα οποία –όπως λένε στην αγορά– εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο project έχει αρχίσει να αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μία «κλασική» λιμενική παραχώρηση. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα, η πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, η δυνατότητα σύνδεσης με το σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και η εγγύτητα με το αεροδρόμιο δημιουργούν, σύμφωνα με το αφήγημα που αναπτύσσουν οι δύο όμιλοι, προϋποθέσεις για έναν πολυλειτουργικό κόμβο μεταφορών και ενέργειας.

Στην αγορά αρκετοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον το κοινό μέτωπο των δύο ομίλων, καθώς θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην παραχώρηση της Ελευσίνας. Το αφήγημα που χτίζεται γύρω από τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου φαίνεται ότι αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάθος, ειδικά μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αλλά και οι ανακατατάξεις στους ενεργειακούς διαδρόμους της περιοχής.

Και κάπως έτσι, ένα λιμάνι της Δυτικής Αττικής μετατρέπεται ξαφνικά σε… γεωπολιτική υπόθεση.

«Καλπάζουν» τα smart lockers

Κυρίαρχη δύναμη θα είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα smart lockers στο last mile delivery. Ήδη υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια περί τις 330.000 θυρίδες τις οποίες ήδη επιλέγουν εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές για να λαμβάνουν τα πακέτα που έχουν παραγγείλει έναντι της κλασικής παραλαβής στο σπίτι.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πόλεις έχει επιβάλλει τη χρήση τους καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο το ραντεβού μεταξύ του καταναλωτή με τους εργαζόμενους στο delivery για να φέρουν τα προϊόντα στην πόρτα τους.

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη της Skroutz οι θυρίδες θα φτάσουν μέσα στα επόμενα χρόνια τις 700.000 με 1.000.000 δείγμα της αναπτυξιακής προοπτικής που έχει αυτός ο τρόπος παραλαβής…

Μεγάλο το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα

Το πόσο ρηχή και μικρή σε μέγεθος είναι η ελληνική ασφαλιστική αγορά αναδείχθηκε για άλλη μια φορά στο ετήσιο συνέδριο της Ύδρας στο οποίο γίνεται η μεγάλη συνάντηση στελεχών της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς.

Σύμφωνα με κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς η συνολική ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων φτάνει τα μόλις 6 δις ευρώ ένα ποσό που κάνει μόνη της μία μεσαίου μεγέθους ασφαλιστική εταιρεία της κεντρικής Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας στην Ελλάδα αλλά και το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος όπως για παράδειγμα στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών…

Διαβάστε επίσης:

Ντέρμπι για 3 η δεύτερη θέση, το στοίχημα του Ανδρουλάκη, η απειλή Καρυστιανού, η Κωνσταντοπούλου σε μεταίχμιο, η αμφισβήτηση σε Φάμελλο

Οι πρώτες εντυπώσεις από Καρυστιανού, το τρέξιμο του Τσίπρα, το άγχος του ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, η Δούρου «αντί-Φάμελλος» και… Σταύρο χάσαμε τον Τραμπ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας











