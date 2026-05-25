ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:47
Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Στουρνάρας κατά την σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του, για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Μάλιστα, σε ένα σχετικό του σχόλιο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε πως «είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, αφού ο Ξενοφών Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες αλλά δεν ήταν συνεχόμενες».

Στην τοποθέτησή του ο Κ. Πιερρακάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα χρειάζεται έναν κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία» αλλά και πως «δεν υπήρξε ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης, μίλησε, όταν έπρεπε ακόμη και με κόστος, η αξιοπιστία είναι το κρίσιμο των θεσμών».

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Γιάννης Στουρνάρας, υποστήριξε πως το τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις εξωγενείς διαταραχές και επισήμανε πως το 2025 ο τραπεζικός τομέας ενίσχυσε περαιτέρω τα μεγέθη του – ρευστότητα σε υψηλά επίπεδα.

Σε σχέση με την ελληνική οικονομία σημείωσε πως οι προοπτικές της παραμένουν θετικές, ωστόσο η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026.

Εκτίμησε ότι πληθωρισμός θα κινηθεί ανοδικά λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων αν και όπως είπε η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών αναταραχών, λόγω των δημοσιονομικών και της συσσωρευμένης εμπειρία αντιμετώπισης κρίσεων.

Υπέρ ψήφισε η ΝΔ – Η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του τάχθηκε η ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν «παρών», ενώ «κατά» τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

