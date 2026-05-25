ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…

Το ζήτημα των ερευνών για υδρογονάνθρακες στη χώρα και, κυρίως, των αποχωρήσεων κάποιων επιχειρήσεων από αυτές εγείρει το ΠΑΣΟΚ με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας, με αφορμή την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το τμήμα στα δυτικά της Κρήτης.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ “Δυτικά της Κρήτης” και το επιστρέφει στο Δημόσιο».

Επισημαίνει δε ότι «την ώρα που όλες οι χώρες και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες υδρογονανθράκων αναζητούν νέες περιοχές, καθώς ο Περσικός Κόλπος θα είναι πια μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, στην Ελλάδα βλέπουμε εταιρείες που ήταν ήδη παρούσες να αποχωρούν αντί να προχωρούν σε ερευνητικές γεωτρήσεις!».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία· απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;».

Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις. Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

«Άλλωστε», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα».

Στο πλαίσιο αυτό το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει «ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης;» και «ποιο είναι το κόστος των δικών της καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας;».

Καταλήγει, δε, αναφέροντας ότι «καταλαβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και δεν είχαν υπάρξει η αδράνεια και οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις περίπου 10 ετών, αν τα ευρήματα των ερευνών είναι θετικά, η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει σήμερα εν λειτουργία άντληση υδρογονανθράκων και να είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στην τωρινή διεθνή ενεργειακή κρίση; Οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις, όχι άλλους ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy ενημέρωσε επίσημα τις ελληνικές Αρχές ότι προχωρά στην επιστροφή του θαλάσσιου οικοπέδου «Δυτικά της Κρήτης», παραδίδοντας το συγκεκριμένο block πίσω στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα πληροφορίες, η Helleniq Energy ανέφερε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν θα προχωρήσει περαιτέρω, καθώς η στρατηγική εστίαση της κοινοπραξίας μετατοπίζεται πλέον στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά και σε νέα υπεράκτια οικόπεδα με μεγαλύτερη προοπτική αξιοποίησης. Η απόφαση συνδέεται και με το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο block δεν πραγματοποιήθηκαν υψηλής ανάλυσης 3D σεισμικές έρευνες, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την πλήρη αποτίμηση των γεωλογικών δεδομένων.

