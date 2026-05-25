Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πόλεμος χαρακωμάτων με την Κοβέσι και το «φάντασμα» της Πολωνίας και της Ουγγαρίας

Σε «πόλεμο χαρακωμάτων» εξελίσσεται η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία από τα λόγια πέρασε στα έργα και, με επιστολή στην Κομισιόν, διαμαρτυρήθηκε τόσο για τη μισή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα, όσο και για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται από την υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Κοβέσι στην επιστολή της προς την Κομισιόν υπογράμμιζε ότι «η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και να ασκεί δίωξη για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της ΕΡΡΟ στις 12 Νοεμβρίου 2025, για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 έτη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της υπηρεσίας στην Ελλάδα».

Όπως είναι ήδη γνωστό, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης απάντησαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι δεν υπήρξε αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι «η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του».

Από την κυβέρνηση υποστηρίζεται ότι όλες οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν είναι σε συνεννόηση με την ίδια την Ευρωπαία Εισαγγελέα και ότι εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται ζήτημα υποβάθμισης του ρόλου της υπηρεσίας, καθώς – πέραν του ότι προφανώς οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα διεξάγουν την ανακριτική διαδικασία για πολιτικά πρόσωπα – ειδικά για κατηγορίες για κακουργήματα αποτελεί αναβάθμιση η διερεύνησή τους από εφέτη ανακριτή. Υπενθυμίζεται, δε, ότι η τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού, ώστε να επιταχυνθεί η δικαστική εξέταση των υποθέσεών τους και να μην τελούν σε καθεστώς «ομηρίας».

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρθηκε στον κρίσιμο Κανονισμό για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου με την επιστολή της προς την Κομισιόν. Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία και η Ουγγαρία είδαν έντρομες να «παγώνουν» τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όταν ενεργοποιήθηκε ο εν λόγω Κανονισμός για παραβάσεις στο Κράτος Δικαίου των χωρών αυτών από τις υπερσυντηρητικές κυβερνήσεις του PiS και του Βίκτορ Ορμπάν, αντίστοιχα, για παρεμβάσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Ο Κανονισμός επιτρέπει την αναστολή ή την περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων σε κράτη μέλη της ΕΕ όταν οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου απειλούν τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς συνδέει άμεσα τις αξίες του κράτους δικαίου με τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ο Κανονισμός ενεργοποιείται όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει κίνδυνο και αποφασίζεται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Επιτροπή ουσιαστικά αποτελεί… εναρκτήριο λάκτισμα αυτής της διαδικασίας.

Σημειώνεται, δε, ότι το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) με ανακοίνωσή του κάλεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να μη συνεχίσει «να συνεχίσει να κρύβεται πίσω από διαδικαστικά ζητήματα, ενώ το κράτος δικαίου της Ελλάδας εμπλέκεται σε σκάνδαλο σχετικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η EPPO έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για πολιτικές παρεμβάσεις, πιέσεις προς τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και νομοθετικές αλλαγές που ενδέχεται να προστατεύσουν τους νομοθέτες από τον έλεγχο. Δεν πρόκειται για τεχνική διαμάχη. Πρόκειται για ένα δημοκρατικό σήμα κινδύνου […] η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, να εγγυηθεί τη δικαστική ανεξαρτησία και να σταματήσει να αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως εμπόδιο».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει ρότα, ωστόσο, επισημαίνεται ότι η κατάσταση είναι «δυναμική» και ότι, αν κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο νομοθέτημα για τα πολιτικά πρόσωπα, ώστε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι απολύτως ξεκάθαρος.

