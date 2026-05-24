Θεοδωρικάκος για εκλογή Παπατζίκου: «Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του ΕΟΔ» – «Να γίνει το Made in Greece συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας»

Με τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης, Μαρία Παπατζίκου, συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτηρίζοντας την εκλογή της σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Η εκλογή της Διευθύντριας Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ., Μαρίας Παπατζίκου, στη θέση της προέδρου του European co-operation for Accreditation – EA είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για μια ευρωπαϊκή θέση υψηλής ευθύνης, καθώς η διαπίστευση βρίσκεται στον πυρήνα της αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών, της ασφάλειας των πολιτών, της εμπιστοσύνης στην αγορά και συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η εκλογή της κυρίας Παπατζίκου πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Μαΐου, με τη στήριξη του κ. Θεοδωρικάκου και της διοίκησης του Ε.ΣΥ.Δ. Η κυρία Παπατζίκου θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2027. Τη νέα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού υποδέχτηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.ΣΥ.Δ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου.

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης – Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Η εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης είναι μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές θέσεις που συνδέονται με την αξιοπιστία της χώρας μας.

Η διαπίστευση αποτελεί εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Είναι κρίσιμο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Στηρίζουμε σταθερά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τη συνολική προσπάθεια για μια σύγχρονη Εθνική Πολιτική Ποιότητας. Θέλουμε το “Made in Greece” να γίνει συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας μεγαλύτερη αξία στην ελληνική παραγωγή.

Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο, κύρος και επιρροή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Συγχαίρω θερμά τη Μαρία Παπατζίκου και της εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα, σημαντικά καθήκοντά της».

