Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Τι προβλέπει η τροπολογία – Το κόστος εγκατάστασης και το όφελος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δίνεται, πλέον, και στη χώρα μας η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές σπιτιών να εξασφαλίζουν μέρος του ρεύματος που καταναλώνουν απευθείας από τον ήλιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ μέχρι τις 20 Ιουλίου, δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης στα μπαλκόνια των σπιτιών μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt παράλληλα με μεμονωμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Το ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο στο μπαλκόνι θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια του σπιτιού και δεν θα εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Για να το πούμε απλά, το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι θα παράγει ρεύμα και θα είναι συνδεδεμένο με μια πρίζα απευθείας στο σπίτι και θα καλύπτει τις ανάγκες σε ρεύμα για παράδειγμα του ψυγείου, των φωτιστικών κλπ.

Η διαδικασία βήμα- βήμα

Όπως προβλέπεται στην τροπολογία του ΥΠΕΝ για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση μικροηλιακών συστημάτων με ρευματολήπτη (plug-in) μέγιστης ισχύος έγχυσης έως 800 Watt και εγκατεστημένης ισχύος έως 900 Watt που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση χωρίς έγχυση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία

1] Κατά την αγορά, είτε από φυσικό είτε από ηλεκτρονικό κατάστημα, του συστήματος, δηλώνει στον προμηθευτή του σχετικού συστήματος ή στον εγκαταστάτη του σχετικού συστήματος (σε περίπτωση που η προμήθεια και η εγκατάσταση παρέχεται συνολικά ως υπηρεσία), τα στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί το σύστημα.

Στη συνέχεια ο προμηθευτής ή ο εγκαταστάτης αντίστοιχα υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Διαχειριστή του Δικτύου,

2] Έως και πέντε ημέρες πριν την εγκατάσταση του συστήματος ενημερώνει τον

Διαχειριστή του Δικτύου, μέσω Ειδικής Ψηφιακής Πύλης που υλοποιεί σχετικά ο Διαχειριστής.

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Ειδική Ψηφιακή Πύλη με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία:

1] Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, στοιχεία φυσικού προσώπου (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στοιχεία εγκατάστασης του συστήματος (Διεύθυνση).

2] Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Επωνυμία, στοιχεία Νομικού Προσώπου (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), Στοιχεία εγκατάστασης του συστήματος (Διεύθυνση).

3] Στοιχεία του υπεύθυνου εγκαταστάτη ή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με την Υ.Α. 101195/2021 (Β’ 4654), δηλαδή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

4] στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί το εν λόγω σύστημα

5] τεχνικά στοιχεία του συστήματος που πρόκειται να συνδεθεί.

Πόσο κοστίζουν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Ένα φωτοβολταϊκό για μπαλκόνι ισχύος έως 800 βατ με δύο πάνελ, έχει κόστος περίπου 1000 ευρώ.

Παράλληλα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και συστήματα που εκτός από το φωτοβολταϊκό πάνελ διαθέτουν και μπαταρία για την αποθήκευση ενέργειας, με κόστος λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτησή τους είναι πολύ απλή. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι το σημείο που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι καθώς, για παράδειγμα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε βορεινή πλευρά αλλά εκεί που ο ήλιος «χτυπά» το σπίτι τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Μετά την τοποθέτηση ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής του σπιτιού απλώς συνδέει το φωτοβολταϊκό σε μια πρίζα σούκο.

Πόσο ρεύμα εξοικονομείται

Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μπορούν να εξασφαλίσουν ρεύμα από τον ήλιο για τις βασικές ανάγκες ενός σπιτιού.

Για παράδειγμα, με ισχύ 800 βατ και με τις ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας που έχει η χώρα μας, ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι μπορεί να παράγει έως 5 κιλοβατώρες τη μέρα.

Η ενέργεια αυτή είναι αρκετή για να καλύψει τις συσκευές που καίνε ρεύμα όλη τη μέρα όπως είναι το ψυγείο, ο καταψύκτης, ο φωτισμός, ο υπολογιστής, το μόντεμ – ρούτερ, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι ανεμιστήρες κλπ.

Ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι ισχύος 800 βατ ισοδυναμεί με μείωση στον λογαριασμό του ρεύματος από 15 έως 25%. Εάν το σπίτι διαθέτει και ηλιακό θερμοσίφωνα, τότε η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 50%.

Διαβάστε επίσης

Αιολική ενέργεια: Ξεπέρασε το ορόσημο των 6 Γιγαβάτ – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες

Πράσινη μετάβαση ή αλλαγή εξάρτησης;

Φωτοβολταϊκά: Έως τις 15 Ιουλίου προσφυγή στις Βρυξέλλες και ομαδικές αγωγές στα ελληνικά δικαστήρια