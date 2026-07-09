Αιολική ενέργεια: Ξεπέρασε το ορόσημο των 6 Γιγαβάτ – Ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες

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Εξαιρετικές επιδόσεις παρουσιάζει η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ξεπέρασε το ορόσημο των 6 Γιγαβάτ.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταγράφει 6.017 MW (Μεγαβάτ) ενώ κατά το α’ εξάμηνο του έτους συνδέθηκαν στο δίκτυο 65 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 320,6 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος 400 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί αύξηση 5,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.603 MW(43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 819 ΜW(13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW(8,9%).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2026, συνδέθηκαν όσα σχεδόν αιολικά πάρκα συνδέθηκαν όλο το 2025.

«Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά εμπόδια και γραφειοκρατία», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ένωσης.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026 ήταν υπό κατασκευή περίπου 700 MW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει σαφώς τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο παρατηρείται κάμψη στις νέες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις.

Η γραφειοκρατία μπλοκάρει την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ, κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 1.191 MW, δηλ. το 75%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο.

Οι μεγάλοι παίκτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση στο Top-5 κατατάσσονται οι εξής επιχειρηματικοί όμιλοι:

1] ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1040,3 MW (17,3%)

2] ΜORE με 796,4 MW (13,2%)

3] Principia με 514,1 MW (8,5%)

4] Iberdrola Rokas με 409,2 MW (6,8%)

5] ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319,2 MW (5,3%)

Στην κατάταξη ακολουθούν οι: Quantum Energy Partners, EDF, Total Energies, METLEN, Jasper Energy, Cubico κ.α. Όσον αφορά στους κατασκευαστές ανεμογεννητριών η εταιρεία Vestas έχει προμηθεύσει το 43,1% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα και ακολουθούν η Enercon με 23,6%, η Siemens Gamesa με 15,0%, η Nordex με 12,2% και η GE Renewable Energy με 4,1%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι Goldwind, EWT, Leitwind και Vensys.

To Α’ εξάμηνο 2026 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Nordex (207,2ΜW – 64,6%), η Vestas (88,2MW – 27,5%) και η Goldwind (25,2MW – 7,9%).

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