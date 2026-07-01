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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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01.07.2026 06:49

Αιολικά: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το Χωροταξικό – Οι 3 αλλαγές που ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ

01.07.2026 06:49
aiolika

Το Χωροταξικό που θα δεσμεύσει τη χώρα για 10 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να συζητείται εν μέσω προεκλογικής περιόδου, επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, Παναγιώτης Λαδακάκος.

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ σε συνάντηση με δημοσιογράφους εξέφρασε την κάθετη αντίθεση των παραγωγών αιολικής ενέργειας με τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ τις οποίες χαρακτήρισε ακατανόητες.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το Χωροταξικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ είναι «χειρότερο και από το χειρότερο σενάριο που περιμέναμε».

Οι παραγωγοί αιολικών σημείωσαν ότι η απαγόρευση εγκατάστασης πάρκων στο 61% της επικράτειας της χώρας, ισοδυναμεί με αρνητικό ενεργειακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ, εάν εφαρμοστούν οι οριζόντιες απαγορεύσεις που επέλεξε για τα αιολικά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο αντίκτυπος θα είναι εξαιρετικά δυσμενής στην οικονομία και τους καταναλωτές.

Δύο είναι τα κρίσιμα στοιχεία που καταδεικνύουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα επιφέρει το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ που σχεδίασε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα:

1] Η αύξηση του μέσου κόστους παραγωγής ενέργειας κατά 27%

2] Η αύξηση κατά 29% των τυπικών νέων ανεμογεννητριών που θα απαιτηθούν σε σχέση με όσες θα αρκούσαν χωρίς τους νέους περιορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, θα απαιτηθούν περισσότερες επεμβάσεις στον χώρο για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές.

Οι 3 αλλαγές που ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ

Οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας κατέθεσαν πολυσέλιδο υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους στη δημόσια διαβούλευση για το Χωροταξικό. Εστιάζουν, όμως, σε τρεις αλλαγές που θεωρούν ότι είναι επιβεβλημένες.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο η εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα απαγορεύεται οριζόντια:

1] Πάνω από τα 1.200 μέτρα

2] Σε όλα τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων

3] Στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που αποτελούν μέρος του δικτύου NATURA 2000, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατ’ εξαίρεση και εάν συντρέχουν ταυτόχρονα οι εξής 2 προϋποθέσεις:

α] προβλέπεται ρητά στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

β] το αιολικό δυναμικό είναι μεγαλύτερο από 7,5m/s (σ.σ περίπου 27 χλμ/ώρα) σύμφωνα με τον αιολικό χάρτη της ΡΑΑΕΥ.

Οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας ζητούν να υπάρξουν αλλαγές και στις τρεις οριζόντιες απαγορεύσεις του Χωροταξικού. Συγκεκριμένα:

1] Η απαγόρευση αιολικών πάνω από τα 1.200 μέτρα να μην ισχύει για τις περιοχές που έχουν υψηλό αιολικό δυναμικό.

2] Η απαγόρευση να ισχύσει για τα νησιά κάτω των 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων

3] Να αφαιρεθεί η μία από τις δύο προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αιολικών σε ΖΕΠ και συγκεκριμένα εκείνη που ορίζει ότι θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

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