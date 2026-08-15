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15.08.2026 23:26

Η Ντόχα διαψεύδει ότι κρατά αιχμαλώτους τρεις Ιρανούς πιλότους, απαντώντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης

15.08.2026 23:26
Su-24 Iran

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Το Κατάρ «διεύψευσε κατηγορηματικά» σήμερα ότι κρατά Ιρανούς πιλότους, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι αιχμαλωτίσθηκαν κατά την διάρκεια επίθεσης κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ τον Μάρτιο, με την Ισλαμική Δημοκρατία να ζητά την απελευθέρωσή τους.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν σχετικά με την κράτηση Ιρανών πιλότων και είμαστε έκπληκτοι από αυτές τις παραπλανητικές δηλώσεις (…) ενώ διπλωματικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την εκτόνωση των εντάσεων στην περιοχή συνεχίζονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ Αλ Ανσάρι, με ανάρτηση στο στο X.

Ο Καταριανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι πιλότοι παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ και ότι απέτυχαν οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί τους.

Πρόσθεσε μάλιστα, πως ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν αργότερα τη σορό ενός από τους πιλότους και ότι η Ντόχα είχε επικοινωνήσει με το Ιράν για να συντονίσει την παράδοση της σορού του.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει σε μια πρόσκληση για εξέταση λεπτομερειών των επιχειρήσεών της.

Νωρίτερα, ο στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης αγνοουμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, δήλωσε πως τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από τις δυνάμεις του Κατάρ μετά την συντριβή των Su-24 αεροσκαφών τους στις 2 Μαρτίου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 00:08
Su-24 Iran
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ντόχα διαψεύδει ότι κρατά αιχμαλώτους τρεις Ιρανούς πιλότους, απαντώντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης

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