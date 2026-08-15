Ερντογάν: Έχω λάβει υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35 – «Ανοιχτό» να μπει η Αίγυπτος στη «Συμφωνία της Μέκκας»

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Το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στο νέο κοινό αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν άφησε ανοιχτό ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα μαχητικά F-35 και περιμένει πλέον αυτή να υλοποιηθεί.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, η οποία θα μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «πιθανή» την προσχώρηση του Καΐρου στο σύμφωνο, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία παραμένει ανοιχτή και σε άλλα κράτη.

«Η συμμετοχή της Αιγύπτου είναι πιθανή»

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Κοινή Αμυντική «Συμφωνία της Μέκκας» προβλέπει πως τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτή θα προχωρούν σε κοινές ενέργειες στην περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση.

«Αυτή η συμφωνία έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή της Αιγύπτου αποτελεί μία από τις πιθανές επιλογές για τη μελλοντική διεύρυνσή της.

H «Συμφωνία της Μέκκας» υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή στην ιερή πόλη της Σαουδικής Αραβίας από τον Ερντογάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Έχω λάβει υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, δηλώνοντας ότι έχει λάβει σχετική υπόσχεση από τον Αμερικανό πρόεδρο και περιμένει πλέον να τηρηθεί.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την παραλαβή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Η Ουάσινγκτον είχε υποστηρίξει ότι η παρουσία του ρωσικού συστήματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες τεχνολογίες του μαχητικού stealth.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα άρει τις κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω της αγοράς των S-400.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επίσης ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι ένα ενδεχόμενο που η κυβέρνησή του «σίγουρα θα εξέταζε».

Ωστόσο, ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα εξακολουθεί να συναντά αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Παράλληλα, νόμος που ψηφίστηκε το 2020 απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μεταβιβάσει F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η χώρα διατηρεί το σύστημα S-400.

Προτεραιότητα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Στη συνέντευξή του ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στους πολέμους στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση του αποκλεισμού δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός.

Παράλληλα, απέδωσε στο Κατάρ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

«Δεν θα αφήσουμε μόνους τους γείτονές μας»

Για τη Συρία, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τη σταθερότητα στη χώρα, ενώ γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να την επισκεφθεί.

Αναφερόμενος στους Κούρδους της Συρίας, είπε ότι θα έχουν και εκείνοι «μερίδιο στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Για τη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του «δεν μπορεί να αφήσει μόνη τη Γάζα» και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να τη στηρίξει. Υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς τηρεί καλόπιστα τις δεσμεύσεις της, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο.

Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις προκαλούν σοβαρή ανησυχία στην Άγκυρα. Όπως είπε, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, επισημαίνοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ουάσινγκτον.

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