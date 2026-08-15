Με ανάρτηση της… Μουτσάτσου δίνει συνέχεια στην κόντρα με Καρυστιανού ο Αυγερινός

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Αυτή η κόντρα θα έχει συνέχειες, απ’ ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Μαρία Καρυστιανού και τους πρόσφατα αποχωρήσαντες από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με άτυπο επικεφαλής (ή καλύτερα πιο γνωστό και δραστήριο) τον Θανάση Αυγερινό.

Ο δημοσιογράφος έκανε μία υπαινικτική ανάρτηση το απόγευμα του Σαββάτου, φωτογραφίζοντας την Καρυστιανού, στην οποία καταλογίζει εμμέσως πλην σαφώς «προσβλητική απόπειρα μείωσης συνεργατών». Και αναδημοσιεύει εκτενέστατη ανάρτηση της Κατερίνας Μουτσάτσου για τα θέματα Πολιτισμού και τη δική της αποχώρηση από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

«Όταν αντί να απαντήσεις με επιχειρήματα, καταφεύγεις στα ψέματα και την προσβλητική απόπειρα μείωσης συνεργατών σου, δείχνεις πολλά. Η Κατερίνα Μουτσάτσου λέει τη γυμνή αλήθεια... Κάθε καλό σε εορτάζουσες και εορτάζοντες…» γράφει ο Αυγερινός, ενώ η Μουτσάτσου καταλήγει με νόημα ως εξής στο δικό της σημείωμα:

«Δεν επιθυμώ μια προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Επιθυμώ όμως να προστατεύσω την αλήθεια για τη δουλειά που έγινε, και κυρίως να επιμείνω πεισματικά στον αγώνα για Δημοκρατία, Ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση – και βεβαίως για Πολιτισμό… Σε μια χώρα από την οποία κατάφεραν να αρπάξουν ΚΑΙ αυτόν. Αυτές οι αξίες δεν ανήκουν σε κανένα πρόσωπο, σε καμία ομάδα, και σε κανέναν πολιτικό φορέα. Ανήκουν σε όλους μας, και γι’ αυτές θα συνεχίσω να εργάζομαι και να αγωνίζομαι».

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