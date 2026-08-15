Το (κρυφό) μήνυμα της Χαριλάου για τις… όποιες διεργασίες

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Η Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και αρκετή καχυποψία (χωρίς πάντως να αφήνει να φαίνεται αυτή) τα σενάρια, τις πληροφορίες, τις διαρροές που κυκλοφορούν εσχάτως και αφορούν κινήσεις και προθέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ και γενικά για το πώς θα (ή πρέπει να) κινηθεί το Κίνημα στο δρόμο προς τις εκλογές και μετά από αυτές.

Στις ανακοινώσεις δε η Χαριλάου είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε οποιοδήποτε θέμα και μέτωπο.

Μέχρι να αξιολογήσει το βάθος και το εύρος κάποιων πραγμάτων δεν πρόκειται να υπάρξουν κινήσεις – ή ευθείες απαντήσεις.

Όπως για παράδειγμα επί των πληροφοριών ότι στελέχη θα κινηθούν από Σεπτέμβριο για να πιέσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει σε συνέδριο και να αλλάξει την απόφαση του Μαρτίου για «όχι σε συνεργασία με τη δεξιά».

Στη Χαριλάου γνωρίζουν ποιος (ή ποια) έκανε τη διαρροή στην Καθημερινή, η οποία φιλοξένησε σχετικό θέμα προ ημερών.

Και γνωρίζουν επίσης και ποιες συμμαχίες θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο «αίτημα».

Αλλά μένει ψύχραιμη και η Χαριλάου και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει έλεγχο της κατάστασης.

Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν… παλιές φιλίες δοκιμαστούν σύντομα.

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