Αδιανόητο επεισόδιο βίας στην Πάρο: Οδηγός ταξί πιάστηκε στα χέρια με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων για θέση πάρκινγκ (Video)

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Άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ταξί και έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου από τον οδηγό ταξί σημειώθηκε πριν από μερικά 24ωρα στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορμή αποτέλεσε η κίνηση του υπαλλήλου να παρκάρει μια γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση, σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις μεταξύ τους μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε πάνω στη γουρούνα. Στα πλάνα φαίνεται και ο υπάλληλος να τον χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Ο καβγάς έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες χωρίς να έχει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρξε κάποια καταγγελία στην αστυνομία.

Άνθρωποι του νησιού απέδωσαν το επεισόδιο στο ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση στην πιάτσα των ταξί ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος και πού μπορεί να σταθμεύει οχήματα, με βάση το Πρώτο Θέμα.

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