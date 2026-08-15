Χαλκιδική: Ο θλιβερός απολογισμός της πύρινης καταστροφής από το Copernicus – Στα 2.480 στρέμματα η καμένη έκταση

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Αποκαλυπτικά είναι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στη Χαλκιδική, καθώς χιλιάδες στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα Copernicus κατέγραψε την έκταση που κάηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Σίβηρη, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, υπολογίζοντας την περίμετρο στα 2.480 στρέμματα (248 εκτάρια).

Βάσει της επίσημης δορυφορικής αποτύπωσης που ελήφθη την Παρασκευή 14 Αυγούστου λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, αναδεικνύεται η σοβαρότητα του πλήγματος στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε άμεσα σε λειτουργία με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η σχετική εντολή δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Παπαευσταθίου, ελάχιστες ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, με το ευρωπαϊκό αίτημα να γίνεται τάχιστα αποδεκτό.

Ο βασικός στόχος αυτής της κίνησης ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων χαρτογραφικών δεδομένων για τον Δήμο Κασσάνδρας. Το υλικό αυτό αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στο δύσκολο έργο των Αρχών, τόσο στο επίπεδο της άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών όσο και στη μετέπειτα διαχείριση των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει το φαινόμενο. Όλα τα παραγόμενα δεδομένα από το σύστημα Emergency Management Service/Mapping του Copernicus θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν προς όλους τους αρμόδιους τοπικούς και κρατικούς φορείς.

Αξίζει να επισημανθεί πως, αναφορικά με το πύρινο μέτωπο, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η φωτιά βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο και έχει οριοθετηθεί, δίχως να εντοπίζεται ενεργό μέτωπο. Παρ’ όλα αυτά, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν αδιάκοπα. Στο σημείο παραμένουν 110 στελέχη της Πυροσβεστικής με 50 οχήματα, αντιμετωπίζοντας μικρές διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπεί εγκαίρως οποιοσδήποτε κίνδυνος πιθανής αναζωπύρωσης.

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