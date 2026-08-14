Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου

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Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 31χρονου άνδρα στην Έδεσσα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος τους συγγενείς και τους φίλους του.
Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη στην Έδεσσα. Οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.
Ο 31χρονος είχε εξαφανιστεί στις 6 Αυγούστου, περίπου στις 15:00, από το χωριό Μεσημέρι, και από τότε είχαν ξεκινήσει οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.
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