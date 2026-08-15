Σεισμός στα Ψαρά μεγέθους 3,3 Ρίχτερ

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Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 15/8, στα Ψαρά.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:01 και είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά των Ψαρών.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 12,2 χιλιόμετρα.

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