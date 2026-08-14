Φωτιά στη Σίβηρη: Ελεύθεροι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ – 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες, 4 συλλήψεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την Πυροσβεστική στις δικαστικές Αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη

Η πυροσβεστική δύναμη παραμένει ισχυρή στη Σίβηρη, με το βάρος να έχει πέσει στην επιτήρηση και τη διαβροχή των σημείων που εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του καμένου δάσους.

Συνολικά, στην περιοχή Σίβηρης – Φούρκας βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, οι οποίοι θα παραμείνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επικεντρώθηκαν στη διαβροχή των σημείων που θεωρούνται επικίνδυνα για πιθανή αναζωπύρωση της φωτιάς.

«Το δικό μας έργο δεν έχει ακόμη τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν ρωτήθηκε εάν οι συνθήκες επιτρέπουν πλέον την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και το άνοιγμα του δρόμου που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα.

Η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ στις 20:00 οι άνεμοι έπνεαν με ένταση 3 μποφόρ.

Κλειστός ο δρόμος Σίβηρης – Φούρκας

Η επαρχιακή οδός από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα Χαλκιδικής παραμένει κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται προς τη Φούρκα από την Κασσανδρεία προς τα ορεινά και αντίστροφα, μέσω Κασσανδρινού, καθώς και σε παρόμοιες εναλλακτικές διαδρομές από το νότιο τμήμα της χερσονήσου.

53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε επτά μέτωπα.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέσσερις συλλήψεις σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο.

Συνολικά συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη 13 Αυγούστου, δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 44 ετών συνελήφθησαν από το ΑΚΑΕΕ Λέσβου για εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος με αλυσίδα, περίπου στις 20:00, μέσα σε γεωργική έκταση με ελαιόδενδρα επί της Εθνικής Οδού Λουτρόπολης Θερμής – Πηγής, στην Τοπική Κοινότητα Πηγής του Δήμου Μυτιλήνης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε «Κατάσταση Συναγερμού – Ακραίο Κίνδυνο Πυρκαγιάς». Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Στην Πάτρα, επίσης την Πέμπτη 13 Αυγούστου, συνελήφθη από το ΑΚΑΕΕ Αχαΐας ένας 53χρονος, ο οποίος περίπου στις 21:30 προχώρησε σε άναμμα και διατήρηση φωτιάς σε σωρό με ξηρά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα, μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στην περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Πατρέων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στον Κάλαμο, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, συνελήφθη από το ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής ένας 31χρονος, ο οποίος περίπου στις 14:40, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, έκανε χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική έκταση.

Την ίδια ημέρα, ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε «Κατάσταση Συναγερμού – Ακραίο Κίνδυνο Πυρκαγιάς». Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 266, ποσοστό 89,86%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 30, ποσοστό 10,14%, περιστατικά από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και επισημαίνει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

Κόρινθος: Βίντεο-ντοκουμέντο με άγνωστο άνδρα να πυρπολεί αυτοκίνητα δίπλα σε πολυκατοικίες

Όπου φύγει-φύγει οι αδειούχοι για τον Δεκαπενταύγουστο: Μαζική έξοδος από τα αστικά κέντρα – Γεμάτα πλοία και ΚΤΕΛ, ουρές στις εθνικές οδούς

Σοκ στον Βόλο: 82χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 17χρονης εγγονής του