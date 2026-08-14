Σοκ στον Βόλο: 82χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 17χρονης εγγονής του

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, ένας 82χρονος, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά την αποκάλυψη της 17χρονης εγγονής του προς τη μητέρα της για περιστατικά που, σύμφωνα με την καταγγελία της, είχαν σημειωθεί όταν ήταν μικρότερη.

Η 17χρονη, που είναι η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά της οικογένειας, είχε αρχίσει το τελευταίο διάστημα να αποφεύγει τις επισκέψεις στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς της, οι οποίοι μένουν κάτω από το δικό της σπίτι, σύμφωνα με το gegonota.news. Η συμπεριφορά της δεν πέρασε απαρατήρητη από τη μητέρα της, η οποία θέλησε να μάθει τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συζήτησης, η ανήλικη φέρεται να μίλησε στη μητέρα της για πράξεις του παππού της που, όπως υποστήριξε, είχαν γίνει εις βάρος της όταν ήταν μικρότερη και χωρίς τη θέλησή της.

Η αντίδραση της οικογένειας της 17χρονης

Η αποκάλυψη προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην οικογένεια, ενώ ο πατέρα της 17χρονης φέρεται να αμφισβήτησε όσα είπε η κόρη του. Ακολούθησε σύγκρουση με τη σύζυγό του, η οποία απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Σε βάρος του πατέρα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η απαγόρευση προσέγγισης της οικογενειακής κατοικίας, αλλά και η επικοινωνία με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Οι όροι, ωστόσο, παραβιάστηκαν, καθώς ο ίδιος εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού.

Για την παραβίαση των περιοριστικών όρων οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 14/8, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Εκεί ανέφερε ότι πήγε στο σημείο για να παραδώσει φάρμακα στη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και κατοικεί στον πρώτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

Η σύζυγός του έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι όταν τον ρώτησε για την παρουσία του στην αυλή, εκείνος της είπε πως ήταν κουρασμένος, ήθελε να κοιμηθεί και δεν είχε άλλο μέρος για να πάει.

Ο άνδρας διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι δεν θα παραβιάσει ξανά τους περιοριστικούς όρους. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, 17/8, ώστε να έχει χρόνο να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταθέσει η 17χρονη σε παιδοψυχολόγο. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένεται να προηγηθεί της εκδίκασης της υπόθεσης σε βάρος του 82χρονου για τις καταγγελίες της εγγονής του.

Ο 82χρονος είχε καταδικαστεί και για μεταφορά μεταναστών

Ο 82χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη απομακρυνθεί από την οικογενειακή κατοικία. Σε βάρος του εκκρεμεί η σοβαρή κατηγορία που αφορά την ανήλικη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει και προηγούμενη καταδίκη, μεταξύ άλλων, για μεταφορά μεταναστών.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της 17χρονης βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απειλή και η σωματική βλάβη κατά συρροή.

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