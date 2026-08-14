Το Ελ Νίνιο ενισχύεται και απειλεί να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ – Πώς επηρεάζονται τυφώνες και καιρικές συνθήκες

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Το Ελ Νίνιο ενισχύεται ταχύτατα στον Ειρηνικό Ωκεανό και πλέον αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξελιχθεί στο ισχυρότερο επεισόδιο του φαινομένου που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA, υπάρχει πιθανότητα 69% το φαινόμενο να ξεπεράσει σε ένταση όλα τα αντίστοιχα επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950, όταν ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των σχετικών δεδομένων. Η κρίσιμη περίοδος αναμένεται να είναι από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, όταν το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το πιο ακραίο σενάριο, οι θερμοκρασίες των επιφανειακών υδάτων στον Ειρηνικό ενδέχεται να βρεθούν έως και 2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, η NOAA εκτιμά ότι η πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα «πολύ ισχυρό» Ελ Νίνιο κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026-27 στο βόρειο ημισφαίριο ξεπερνά το 90%.

Η αμερικανική υπηρεσία επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ένταση του φαινομένου δεν σημαίνει πως όλες οι επιπτώσεις του είναι δεδομένο ότι θα εμφανιστούν. Όσο ισχυρότερο είναι το Ελ Νίνιο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να παρατηρηθούν καιρικές συνθήκες που συνδέονται με αυτό, χωρίς όμως η εξέλιξη κάθε περιοχής να μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη βεβαιότητα.

Ενισχύθηκε σημαντικά μέσα σε έναν μήνα

Η αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω έγινε μετά τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι το Ελ Νίνιο έχει ενισχυθεί αισθητά τον τελευταίο μήνα. Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του τον Ιούνιο, όμως έκτοτε οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες στον Ειρηνικό έχουν αυξηθεί.

Στην επιφάνεια του ανατολικού Ειρηνικού, οι θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Ακόμη πιο έντονες αποκλίσεις έχουν παρατηρηθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου οι διαφορές από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες φτάνουν έως και τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Η NOAA θεωρεί ότι το Ελ Νίνιο σχηματίζεται όταν η θερμοκρασία των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό παραμένει τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για αρκετούς συνεχόμενους μήνες. Η άνοδος της θερμοκρασίας στον ωκεανό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τοπικό φαινόμενο, αλλά επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να μεταβάλει τα καιρικά μοτίβα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από θερμότερα από το συνηθισμένο νερά στον Ειρηνικό και από μεταβολές στη συμπεριφορά των ανέμων. Οι ισχυρότεροι δυτικοί άνεμοι που συνδέονται με το φαινόμενο μπορούν να αυξήσουν την κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου, επηρεάζοντας με τη σειρά τους τη δημιουργία και την εξέλιξη τροπικών συστημάτων.

Τι αλλάζει για τις ΗΠΑ

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο είναι δυνατό να γίνουν αισθητές και μακριά από τον Ειρηνικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φαινόμενο συνδέεται με θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες σε αρκετές περιοχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, το Ελ Νίνιο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες βροχοπτώσεις και να ενισχύσει τον κίνδυνο για πλημμύρες. Έτσι, το ίδιο κλιματικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδραση του Ελ Νίνιο στην εποχή των τροπικών κυκλώνων. Η παρουσία του αυξάνει τις πιθανότητες για περισσότερους τροπικούς κυκλώνες στον Ειρηνικό, ενώ στον Ατλαντικό τείνει να περιορίζει τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη τυφώνων.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη NOAA να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για την τρέχουσα περίοδο στον Ατλαντικό. Στις 6 Αυγούστου, η υπηρεσία μείωσε την πρόβλεψή της και πλέον εκτιμά ότι μπορεί να σημειωθούν έως και 13 καταιγίδες, αριθμός χαμηλότερος από τον ιστορικό μέσο όρο.

Αντίθετα, στον ανατολικό Ειρηνικό οι προβλέψεις έχουν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η NOAA αναμένει έως και 22 κυκλώνες, αριθμός υψηλότερος από τον μέσο όρο της περιοχής. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει και την επίδραση που μπορεί να έχει το Ελ Νίνιο στη δραστηριότητα των τροπικών συστημάτων στις δύο πλευρές της αμερικανικής ηπείρου.

Νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ακόμη σημαντικό θερμοκρασιακό ρεκόρ. Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία για το κλίμα, ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η μέση θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο κατά περίπου 1,8 βαθμούς υψηλότερο από τον μέσο όρο του 20ού αιώνα. Το νέο ρεκόρ καταγράφεται την ώρα που το Ελ Νίνιο βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης και οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες γίνονται ολοένα πιο έντονες.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η NOAA θεωρεί πλέον ιδιαίτερα πιθανό να εξελιχθεί το φαινόμενο σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν παρατηρηθεί. Η πιθανότητα για ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026-27 ξεπερνά το 90%, ενώ το ενδεχόμενο να καταγραφεί το ισχυρότερο επεισόδιο από την έναρξη των μετρήσεων το 1950 ανέρχεται στο 69%.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, επομένως, να είναι κρίσιμο για την πορεία του φαινομένου. Η εξέλιξη των θερμοκρασιών στον Ειρηνικό, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η δραστηριότητα των τροπικών συστημάτων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό αν οι σημερινές εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν και αν το Ελ Νίνιο του 2026 θα περάσει τελικά στην ιστορία ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί.

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