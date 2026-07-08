Καιρός: Έρχεται το πιο ισχυρό «El Niño» – Το φετινό κλιματικό φαινόμενο αναμένεται να σπάσει ρεκόρ ως προς την έντασή του

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Το φετινό «Ελ Νίνιο» («El Niño») αναμένεται να σπάσει ρεκόρ ως προς την έντασή του, προειδοποίησε ένας ειδικός. Το καιρικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια, έχει ξεκινήσει επισήμως και ενισχύεται ραγδαία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από θερμότερα νερά στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, κάτι που προκαλεί παγκόσμιες αλλαγές στους ανέμους, την ατμοσφαιρική πίεση και τα πρότυπα βροχοπτώσεων.

Το φετινό φαινόμενο δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν καταγραφεί σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρακολούθησης του φαινομένου, σύμφωνα με τον Tim Stockdale, ειδικό στο Ελ Νίνιο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

Προειδοποιεί ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ένα «ακραίο» φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προκαλέσει δυνητικά καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.

«Νομίζω ότι είναι απολύτως σωστό να πούμε πως δεν είχαμε ποτέ πρόγνωση για ένα Ελ Νίνιο τόσο ισχυρό και τόσο συνεπές μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων», είπε.

Ο κ. Stockdale δήλωσε ότι θα ήταν «μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη» αν το φαινόμενο δεν έσπαγε ρεκόρ.

«Θα περίμενα να σπάσει ρεκόρ», πρόσθεσε, «αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις».

Ακραία ζέστη «σχεδόν παντού»

Τον περασμένο μήνα, επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι η επιφάνεια του ωκεανού στον Ειρηνικό έχει πλέον θερμανθεί πέρα από το όριο που απαιτείται για να ξεκινήσουν επισήμως οι συνθήκες Ελ Νίνιο.

Η NASA έχει προβλέψει ότι αυτό το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα έχει «εκτεταμένες επιπτώσεις», μεταξύ των οποίων υγρότερες συνθήκες στα νοτιοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών και ξηρασία σε χώρες του δυτικού Ειρηνικού.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι μπορούμε επίσης να αναμένουμε ακραία ζέστη «σχεδόν παντού».

Παρότι το καιρικό φαινόμενο συνήθως κορυφώνεται μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η επακόλουθη αύξηση των θερμοκρασιών εμφανίζεται συνήθως αργότερα.

WMO Global Seasonal Climate Update indicates a rapidly developing strong El Niño in July–September 2026. Forecasts indicate a significant warming of ocean temperatures across central & eastern equatorial Pacific.

🔗 https://t.co/cq0DqH8suS pic.twitter.com/6NT97jwILb — World Meteorological Organization (@WMO) July 6, 2026

Σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, το προηγούμενο Ελ Νίνιο συνέβαλε στο να καταστεί το 2023 το δεύτερο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί και το 2024 το θερμότερο όλων των εποχών.

Αν και η επιρροή του στον βρετανικό καιρό είναι έμμεση, ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υπερθέρμανση.

Ο Simon Culling, γνωστός συλλέκτης δεδομένων και ερευνητής για τον βρετανικό Οργανισμό Έρευνας Ανεμοστρόβιλων και Καταιγίδων (TORRO), έγραψε στο X τον περασμένο μήνα: «Αν οι τρέχουσες προβλέψεις για την επερχόμενη φάση του Ελ Νίνιο επαληθευτούν, τι σημαίνει αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο; Μπορεί να σημαίνει θερμότερα καλοκαίρια τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 και να αυξήσει τον κίνδυνο ενός σημαντικού ψυχρού κύματος τον χειμώνα του 2026/27. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

If the current predictions for the forthcoming El Nino phase of ENSO are realised, what does this mean for the UK? It may mean hotter summers for both 2026 and 2027 and increases the risk of a significant cold spell in Winter 2026/27. Let's see what plays out. pic.twitter.com/Q4Hva81rte — Simon Culling (@simon_culling) June 6, 2026

Παγκόσμια ανησυχία

Τον περασμένο μήνα, η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ελ Νίνιο είχε αναπτυχθεί και ότι θα ενισχυόταν σε δυνητικά ιστορικά επίπεδα έντασης.

Τμήματα του κόσμου έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τις χειρότερες επιπτώσεις του φαινομένου, ενώ οργανισμοί τροφίμων του ΟΗΕ έχουν απευθύνει έκκληση για χρηματοδότηση ώστε να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα.

Μεγάλες εκτάσεις της Ασίας βιώνουν ξηρότερες από το συνηθισμένο συνθήκες και ξηρασία κατά τα έτη Ελ Νίνιο, καθώς το φαινόμενο μπορεί να καταστείλει τους μουσώνες, στερώντας από τμήματα της υποηπείρου τις ζωτικής σημασίας βροχές που στηρίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Στην Ινδία, αξιωματούχοι του αγροτικού τομέα λένε ότι θα ετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν πιθανώς μειωμένες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το φαινόμενο.

Το Ελ Νίνιο αυξάνει επίσης την πιθανότητα ξηρασίας, καυσώνων και δασικών πυρκαγιών στην Αυστραλία, καθώς θερμότερες από το μέσο όρο συνθήκες επικρατούν στην ήπειρο.

Συχνά συνδέεται με αυξημένες βροχοπτώσεις σε τμήματα του Κέρατος της Αφρικής. Ωστόσο, μεγάλα τμήματα της νότιας, δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Αφρικής συνήθως εμφανίζουν ξηρότερες από το κανονικό συνθήκες.

Τμήματα της δυτικής Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών του Περού και του Ισημερινού, συχνά καταγράφουν βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια ισχυρών φαινομένων, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Αντίθετα, το καιρικό αυτό μοτίβο συνδέεται με ξηρότερες από το συνηθισμένο συνθήκες στη βόρεια Βραζιλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η ένταση του Ελ Νίνιο πιθανότατα θα είναι συγκρίσιμη με το φαινόμενο του 1997/98, κατά το οποίο οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέχρι τότε.

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