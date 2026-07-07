Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει και το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επιβαρύνει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες. Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι μπορεί να επηρεάζει και το σπέρμα, προκαλώντας αλλαγές που συνδέονται με την ανδρική γονιμότητα και πιθανώς με την υγεία της εγκυμοσύνης.

Τι έδειξε η μελέτη

Ερευνητές που παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην 42η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) εξέτασαν αν κοινοί ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορούν να επηρεάσουν το DNA του σπέρματος.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, από το 2013 έως το 2017, και συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 άνδρες. Οι εθελοντές έδωσαν δείγματα σπέρματος στην αρχή της μελέτης και ξανά έπειτα από δύο, τέσσερις και έξι μήνες.

Ποιοι ρύποι εξετάστηκαν

Οι επιστήμονες υπολόγισαν σε τι επίπεδα ρύπανσης είχαν εκτεθεί οι άνδρες κατά τους περίπου τρεις μήνες που χρειάζεται ο οργανισμός για να παράγει νέο σπέρμα. Η διαδικασία αυτή λέγεται σπερματογένεση.

Οι ρύποι που εξετάστηκαν ήταν:

το διοξείδιο του αζώτου,

το διοξείδιο του θείου,

τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια,

το όζον.

Ιδιαίτερη σημασία φάνηκε να έχουν το όζον και το διοξείδιο του αζώτου, δύο ρύποι που συχνά βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στις πόλεις, λόγω της κυκλοφορίας και της καύσης φυσικού αερίου.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στο DNA του σπέρματος

Οι ερευνητές δεν βρήκαν ότι η ρύπανση «ξαναγράφει» το DNA. Εξέτασαν όμως αλλαγές στη λεγόμενη μεθυλίωση του DNA. Πρόκειται για χημικές αλλαγές που επηρεάζουν το πώς λειτουργούν τα γονίδια, χωρίς να αλλάζουν τον ίδιο τον γενετικό κώδικα.

Τέτοιες αλλαγές έχουν συνδεθεί με διαδικασίες που αφορούν την ανάπτυξη του σπέρματος, τη λειτουργία των κυττάρων και την οργάνωση των χρωμοσωμάτων.

Το γονίδιο που τράβηξε την προσοχή

Συνολικά, οι ερευνητές εντόπισαν 39 αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA που συνδέονταν με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γονίδιο GNAS, το οποίο έχει συνδεθεί με χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος και με την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η Κάρι Νομπλς, συν-συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, τόνισε ότι το εύρημα είναι σημαντικό, επειδή ορισμένες αλλαγές στα γονίδια μπορεί να παραμένουν στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.

Αυτό ανοίγει το ερώτημα αν η έκθεση του πατέρα στη ρύπανση μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τη γονιμότητα, αλλά και την εγκυμοσύνη και την υγεία των παιδιών.

Οι επιστήμονες ζητούν προσοχή

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και χρειάζονται επιβεβαίωση από νέες μελέτες. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί αν αυτές οι αλλαγές έχουν μετρήσιμη επίδραση στη γονιμότητα των ανδρών και στην πορεία της εγκυμοσύνης.

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