Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει και το σπέρμα

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Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επιβαρύνει μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες. Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι μπορεί να επηρεάζει και το σπέρμα, προκαλώντας αλλαγές που συνδέονται με την ανδρική γονιμότητα και πιθανώς με την υγεία της εγκυμοσύνης.
Ερευνητές που παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην 42η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) εξέτασαν αν κοινοί ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορούν να επηρεάσουν το DNA του σπέρματος.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, από το 2013 έως το 2017, και συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 άνδρες. Οι εθελοντές έδωσαν δείγματα σπέρματος στην αρχή της μελέτης και ξανά έπειτα από δύο, τέσσερις και έξι μήνες.
Οι επιστήμονες υπολόγισαν σε τι επίπεδα ρύπανσης είχαν εκτεθεί οι άνδρες κατά τους περίπου τρεις μήνες που χρειάζεται ο οργανισμός για να παράγει νέο σπέρμα. Η διαδικασία αυτή λέγεται σπερματογένεση.
Οι ρύποι που εξετάστηκαν ήταν:
Ιδιαίτερη σημασία φάνηκε να έχουν το όζον και το διοξείδιο του αζώτου, δύο ρύποι που συχνά βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στις πόλεις, λόγω της κυκλοφορίας και της καύσης φυσικού αερίου.
Οι ερευνητές δεν βρήκαν ότι η ρύπανση «ξαναγράφει» το DNA. Εξέτασαν όμως αλλαγές στη λεγόμενη μεθυλίωση του DNA. Πρόκειται για χημικές αλλαγές που επηρεάζουν το πώς λειτουργούν τα γονίδια, χωρίς να αλλάζουν τον ίδιο τον γενετικό κώδικα.
Τέτοιες αλλαγές έχουν συνδεθεί με διαδικασίες που αφορούν την ανάπτυξη του σπέρματος, τη λειτουργία των κυττάρων και την οργάνωση των χρωμοσωμάτων.
Συνολικά, οι ερευνητές εντόπισαν 39 αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA που συνδέονταν με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γονίδιο GNAS, το οποίο έχει συνδεθεί με χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος και με την ανάπτυξη του εμβρύου.
Η Κάρι Νομπλς, συν-συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, τόνισε ότι το εύρημα είναι σημαντικό, επειδή ορισμένες αλλαγές στα γονίδια μπορεί να παραμένουν στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Αυτό ανοίγει το ερώτημα αν η έκθεση του πατέρα στη ρύπανση μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τη γονιμότητα, αλλά και την εγκυμοσύνη και την υγεία των παιδιών.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και χρειάζονται επιβεβαίωση από νέες μελέτες. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί αν αυτές οι αλλαγές έχουν μετρήσιμη επίδραση στη γονιμότητα των ανδρών και στην πορεία της εγκυμοσύνης.
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