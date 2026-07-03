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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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03.07.2026 11:02

Ζάκυνθος: Καταγγελίες από το WWF Eλλάς ότι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο δεν φυλάσσεται

03.07.2026 11:02
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Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medasset.

Oπψς αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Ethnos.gr, παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις του ν. 1650/1986 στη Ζάκυνθο, ενώ σε δύο εμβληματικές υποθέσεις η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών:

«Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται – ή δεν προστατεύεται – ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου», επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους.

Από το πρόστιμο των 200.000 ευρώ στην… επιστροφή του

Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψιλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου σε περιοχή Natura 2000 και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Οι παράνομες εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί σημαντικό τμήμα του προστατευόμενου οικοσυστήματος.

Το 2018, ύστερα από εισηγήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, όμως, η εικόνα άλλαξε πλήρως.

Το πρόστιμο, σύμφωνα πάντα με ρεπορτάζ του ethnos.gr αρχικά μειώθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα 10.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια μηδενίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Περιφέρεια – όπως σημειώνουν οι οργανώσεις – όχι μόνο δεν άσκησε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για να υπερασπιστεί την κύρωση που η ίδια είχε επιβάλει, αλλά προχώρησε και στην επιστροφή των χρημάτων που είχαν ήδη εισπραχθεί, ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκλήθηκε, καθώς και για τη διάνοιξη δρόμου χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης, όπως καταγγέλλουν οι οργανώσεις.

Φέρνουν μάλιστα ως δεύτερο παράδειγμα το Μαραθωνήσι, στην «καρδιά» του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.

Στις αρχές του 2025 ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες σε περιοχή όπου το καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων.

Όπως όμως υποστηρίζουν, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μόνο μετά τις παρεμβάσεις του ΑΡΧΕΛΩΝΑ, του MEDASSET και του WWF Ελλάς, γεγονός που «εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας», αναφέρουν.

Οι οργανώσεις σημειώνουν ακόμη ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει πως ζητήθηκε η προβλεπόμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ υπογραμμίζουν πως το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας, αλλά η απουσία εφαρμογής της:

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