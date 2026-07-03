Τροχαίο στη Ρόδο: Ένοχος ο οδηγός για την απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» της BMW

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 15 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε ο 44χρονος οδηγός της BMW που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο της 17ης Μαΐου στη Ρόδο, με θύματα δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τον έκρινε ένοχο επειδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιχείρησε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους να αφαιρέσει τον ηλεκτρονικό καταγραφέα συμβάντων («εγκέφαλο») του αυτοκινήτου του, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 20 Μαΐου 2026 φέρεται να επικοινώνησε επανειλημμένα με υπάλληλο της εταιρείας οδικής βοήθειας όπου φυλασσόταν το όχημα, δίνοντάς του οδηγίες μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων για το πώς θα αφαιρέσει τον καταγραφέα. Ο εργαζόμενος αρνήθηκε να προχωρήσει στην ενέργεια και ενημέρωσε την εταιρεία και την Τροχαία, με αποτέλεσμα να αποτραπεί οποιαδήποτε παρέμβαση.

Ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδίωκε να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία, αλλά να προστατεύσει τον καταγραφέα, καθώς είχε λάβει ειδοποιήσεις από το σύστημα του αυτοκινήτου για σοβαρή βλάβη και πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της έρευνας για το θανατηφόρο τροχαίο της 17ης Μαΐου. Για το δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ο 44χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Η κύρια δικογραφία παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού.

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