Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί

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Τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις εξελίξεις στην κρίση με τις ΗΠΑ, αλλά και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ιράν, κ.κ. Χακάν Φιντάν και Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τουρκική πηγή που επικαλείται το Reuters, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η συνομιλία επιβεβαιώθηκε και από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Mehr, το οποίο μετέδωσε ότι ο Αραγτσί ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για τις εξελίξεις στις διμερείς επαφές του Ιράν με το Ομάν.

Η Τουρκία έχει συμμετάσχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες, μαζί με το Πακιστάν και το Κατάρ, διατηρώντας ενεργό ρόλο στις επαφές για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν-Αραγτσί πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του Μνημονίου Κατανόησης που είχε συμφωνηθεί με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τις διαδρομές διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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