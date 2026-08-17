Επίθεση με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν: «Ύποπτη ενέργεια», λέει το Ιράν

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Την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε τη νύχτα το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν καταδίκασε σήμερα η ιρανική διπλωματία, χαρακτηρίζοντάς την «ύποπτη» επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ιράκ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για την ταυτότητα των δραστών και την προέλευση των drones.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διαφυλάξει τις φιλικές σχέσεις της με το Ιράκ και την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη να αποτραπούν, όπως ανέφερε, οι «ζοφερές σκευωρίες των εχθρών του Ιράν και του Ιράκ», οι οποίες έχουν στόχο να πλήξουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ιρανική διπλωματία χαρακτήρισε την επίθεση «ύποπτη», χωρίς να αποδώσει ευθέως ευθύνη σε συγκεκριμένο δράστη ή πλευρά.

Έρευνα από την κυβέρνηση του Ιράκ

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, έδωσε σήμερα εντολή για τη σύσταση ειδικής ερευνητικής επιτροπής, με αντικείμενο τον εντοπισμό των δραστών και τη διακρίβωση της προέλευσης της επίθεσης με drones.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η έρευνα αφορά την επίθεση που είχε ως στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν.

«Από τα σύνορα με το Ιράν» λένε οι κουρδικές αρχές

Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του Ιρακινού Κουρδιστάν είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η επίθεση δεν περιορίστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού της περιφέρειας, αλλά είχε ως στόχο και την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες υπηρεσίες, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν «από τα σύνορα με το Ιράν», στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα για την προέλευση και τους υπεύθυνους της επίθεσης.

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