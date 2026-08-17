search
ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 23:29

Επίθεση με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν: «Ύποπτη ενέργεια», λέει το Ιράν

17.08.2026 23:29
Masrour Barzani

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε τη νύχτα το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν καταδίκασε σήμερα η ιρανική διπλωματία, χαρακτηρίζοντάς την «ύποπτη» επιχείρηση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ιράκ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για την ταυτότητα των δραστών και την προέλευση των drones.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διαφυλάξει τις φιλικές σχέσεις της με το Ιράκ και την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη να αποτραπούν, όπως ανέφερε, οι «ζοφερές σκευωρίες των εχθρών του Ιράν και του Ιράκ», οι οποίες έχουν στόχο να πλήξουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ιρανική διπλωματία χαρακτήρισε την επίθεση «ύποπτη», χωρίς να αποδώσει ευθέως ευθύνη σε συγκεκριμένο δράστη ή πλευρά.

Έρευνα από την κυβέρνηση του Ιράκ

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, έδωσε σήμερα εντολή για τη σύσταση ειδικής ερευνητικής επιτροπής, με αντικείμενο τον εντοπισμό των δραστών και τη διακρίβωση της προέλευσης της επίθεσης με drones.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η έρευνα αφορά την επίθεση που είχε ως στόχο κατά τη διάρκεια της νύχτας το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν.

«Από τα σύνορα με το Ιράν» λένε οι κουρδικές αρχές

Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του Ιρακινού Κουρδιστάν είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η επίθεση δεν περιορίστηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού της περιφέρειας, αλλά είχε ως στόχο και την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες υπηρεσίες, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν «από τα σύνορα με το Ιράν», στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα για την προέλευση και τους υπεύθυνους της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Άγριο ξύλο σε… πανηγύρι στο Ουισκόνσιν (Video)

ΗΠΑ: Πατέρας και γιος βρήκαν δόντι 3,6 εκατ. ετών από τον μεγαλύτερο καρχαρία που έζησε ποτέ

Κούσνερ σε Νετανιάχου: «Μην δημιουργείς εμπόδια στο σχέδιο για τη Γάζα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αισιοδοξία Κούσνερ ότι θα υπάρξει «πρόοδος» εντός 30 ημερών στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας στα «κιτρινόμαυρα»: «Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω στην Ντόρτμουντ» – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ και η υποδοχή των Γερμανών (Video)

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τραυματίστηκε σοβαρά οδηγός μοτοσικλέτας

sakkari tenis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σινσινάτι: Η Σάκκαρη άγγιξε την έκπληξη απέναντι στη Σβιόντεκ, αλλά αποκλείστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 00:17
jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αισιοδοξία Κούσνερ ότι θα υπάρξει «πρόοδος» εντός 30 ημερών στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας στα «κιτρινόμαυρα»: «Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω στην Ντόρτμουντ» – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ και η υποδοχή των Γερμανών (Video)

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί

1 / 3