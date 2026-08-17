Κούσνερ σε Νετανιάχου: «Μην δημιουργείς εμπόδια στο σχέδιο για τη Γάζα»

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Συνάντηση μεταξύ του απεσταλμένου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, κατά την οποία συζητήθηκε στο σχέδιο για τη Γάζα.

Στις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν περισσότερες από τέσσερις ώρες, ο Κούσνερ είπε στον Νετανιάχου να προχωρήσει με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και «να μην δημιουργεί εμπόδια», δήλωσε στο CNN μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος απέρριψε την πρόταση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι η επίτευξη προόδου στο σχέδιο των 15 σημείων ήταν «προβληματική» λόγω των επερχόμενων εκλογών της χώρας στα τέλη Οκτωβρίου.

Αντίθετα, είπε στον Κούσνερ και στον διευθυντή του Συμβουλίου Ειρήνης ότι η Χαμάς έπρεπε να κάνει πρώτα κάποια βήματα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει καμία από τις δυνάμεις του στη Γάζα ούτε θα επιτρέψει την έναρξη της ανοικοδόμησης μέχρι τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Οι δύο τους συμφώνησαν επίσης ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, δήλωσε ο αξιωματούχος, κάτι που θα είναι το πρώτο βήμα για την αποστρατιωτικοποίηση του κατεστραμμένου θύλακα.

Η Χαμάς αρνήθηκε να αφοπλιστεί, εκτός εάν υπάρξει τερματισμός των σχεδόν καθημερινών ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα και έναρξη της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων που κατέχουν επί του παρόντος περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου Ειρήνης Νικολάι Μλαντένοφ και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου, η ομάδα συμφώνησε να συστήσει ομάδες εργασίας για τον αφοπλισμό και για θέματα υγιεινής, καθαρού νερού και δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίτευξη προόδου στο τελευταίο σχέδιο 15 σημείων κατάπαυσης του πυρός της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα – το οποίο απέρριψε το Ισραήλ – θα ήταν «προβληματική» λόγω των επερχόμενων ισραηλινών εκλογών.

Η πηγή δήλωσε επίσης στο CNN ότι ο Νετανιάχου επέμεινε ότι το Ισραήλ δεν θα αλλάξει τις πολιτικές του σχετικά με τις συνεχιζόμενες στοχευμένες δολοφονίες διοικητών της Χαμάς.

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