Γάζα: Η Χαμάς ζητά πίεση στο Ισραήλ για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Ο οδικός χάρτης των 15 σημείων και οι επαφές Κούσνερ

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Η Χαμάς κάλεσε σήμερα το «Συμβούλιο Ειρήνης» και τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μετά τις επαφές που είχαν στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην Αίγυπτο. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η εφαρμογή της εκεχειρίας, ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι «κάλεσε τους μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποχρεώσουν την κατοχή (…) να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Τραμπ και να ξεκινήσει την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του».

Η τοποθέτηση του παλαιστινιακού κινήματος έγινε μετά τις επαφές που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες Κούσνερ με τον αλ-Σίσι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε σήμερα συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η «εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε «η ανάγκη όλες οι πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι επαφές της Χαμάς με την αιγυπτιακή πλευρά

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων MENA μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε στο Ελ Αλαμέιν με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών, Χάσαν Ρασάντ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τρόποι προώθησης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια, επανέλαβε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη δέσμευσή της για την επιτυχία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να πειστεί το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία, που περιλαμβάνει οδικό χάρτη 15 σημείων, και να ξεκινήσει την εφαρμογή του».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα ενημέρωνε την αιγυπτιακή πλευρά για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας που, σύμφωνα με το παλαιστινιακό κίνημα, έχει διαπράξει το Ισραήλ.

Ο οδικός χάρτης των 15 σημείων

Η Χαμάς είχε εγκρίνει στα τέλη Ιουλίου τον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων, ο οποίος αποσκοπεί στην έναρξη της «δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για τη Γάζα.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει το συγκεκριμένο σχέδιο, ζητώντας «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».

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