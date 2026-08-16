Θέουτα: Νέα απόπειρα μαζικής εισόδου μεταναστών μετά τα παραπλανητικά μηνύματα – Δεκάδες συλλήψεις (Video)

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Σε τουλάχιστον 111 συλλήψεις προχώρησε η μαροκινή αστυνομία, καθώς σύμφωνα με τις αναφορές υπήρξε νέα προσπάθεια για είσοδο στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Οι ανακοινώσεις έρχονται έπειτα από την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και στις δύο πλευρές των συνόρων, μετά τη διάδοση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν σε νέα μαζική διέλευση μεταναστών, παρόμοια με αυτήν που σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες και κατά την οποία 72.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα με αποτέλεσμα 96 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

🔴 #ÚLTIMAHORA Cientos de inmigrantes se preparan para asaltar Ceuta. Desde Castillejos, cientos de inmigrantes se dirigen hacia Ceuta para volver a cruzar el espigón del Tarajal.



📍Informa @joanguirado desde la ciudad autónoma



🔗 https://t.co/94ygyUMWWY pic.twitter.com/RJDbU2cufI — ABC.es (@abc_es) August 15, 2026

Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στα σύνορα

Μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Καστιγιέχος, κοντά στα σύνορα με τη Θέουτα, και από περίπου τις 6 το πρωί άρχισαν να κινούνται προς τα σύνορα.

Βίντεο έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τον ισπανικό θύλακα.

Οι μαροκινές αρχές ανέπτυξαν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, ένοπλα οχήματα και ελικόπτερο για την επιτήρηση της περιοχής, μετέδωσε η ισπανική El Pais. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους μετανάστες και τους περικύκλωσαν περίπου τρία χιλιόμετρα από τη Θέουτα.

Περίπου 300 άνθρωποι, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, συνελήφθησαν επειδή επιχείρησαν να φτάσουν στα σύνορα. Άλλοι 61 συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι «υποκινούσαν και προωθούσαν» την απόπειρα μέσω των social media.

Παράλληλα, η Ισπανία είχε θέσει τη Θέουτα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, αναπτύσσοντας στρατιωτικό προσωπικό και τεθωρακισμένα οχήματα στην ισπανική πλευρά.

Το μήνυμα που προκάλεσε συναγερμό

Η νέα απόπειρα συνδέθηκε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν ότι τα σύνορα θα ήταν ανοιχτά στις 15 Αυγούστου, ημέρα εθνικής αργίας στην Ισπανία.

«Τα σύνορα της Θέουτα θα είναι ανοιχτά στις 15 Αυγούστου, δημόσια αργία στην Ισπανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα μηνύματα.

Οι ισπανικές αρχές είχαν ακυρώσει όλες τις άδειες των στρατιωτών που μετακινήθηκαν στη Θέουτα, φοβούμενες ένα νέο κύμα αφίξεων.

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