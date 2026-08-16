Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού τα ξημερώματα – Άφαντοι οι δράστες

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Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό βίας στην τοπική κοινότητα στα Μάλια της Κρήτης, μετά από άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού άνδρα γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι Αστυνομικές Αρχές και να κινητοποιηθεί μονάδα του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο με διασώστες, οι οποίοι πρόσφεραν στον νεαρό τις πρώτες βοήθειες και έπειτα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και χορήγηση ιατρικής φροντίδας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, ούτε εάν έχει προκύψει κάποια σύλληψη.
Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες και ποια ήταν η αφορμή της επίθεσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να δοθεί σε τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών, καθώς και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εφόσον υπάρχει.
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