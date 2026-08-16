search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2026 12:22

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 38χρονο οδηγό φορτηγού – Δύο ακόμα συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

16.08.2026 12:22
astynomia-1121

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη τριών ατόμων που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 52, 29 και 38 ετών, οι οποίοι ελέγχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον Εύοσμο και στη Νέα Μηχανιώνα, αντίστοιχα, και διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Οι δύο πρώτοι οδηγούσαν επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ ο 38χρονος οδηγούσε φορτηγό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης:

Άνδρος: Οριοθετήθηκε η φωτιά – Στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σκύρος: Σε δύο μέτωπα η μάχη με τη φωτιά – Ρίψεις νερού από 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Κακοκαιρία: Για «πρωτόγνωρη θεομηνία» κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Μάνης – Εκτεταμένες οι ζημιές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού τα ξημερώματα – Άφαντοι οι δράστες

astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 38χρονο οδηγό φορτηγού – Δύο ακόμα συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές με χρέη: Η νέα ασπίδα για τους κληρονόμους και η κρίσιμη προθεσμία του Νοεμβρίου

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

unnamed (1) (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Έγκαιρη προειδοποίηση για τη Μάνη – 141 χιλιοστά βροχής στην Κοκκάλα

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% για όσους αποδέχονται τις παραβάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 13:06
astynomia-kriti-0123
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας από σφαίρα 

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο – Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα

1 / 3