Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 38χρονο οδηγό φορτηγού – Δύο ακόμα συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

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Στη σύλληψη τριών ατόμων που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 52, 29 και 38 ετών, οι οποίοι ελέγχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον Εύοσμο και στη Νέα Μηχανιώνα, αντίστοιχα, και διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Οι δύο πρώτοι οδηγούσαν επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ ο 38χρονος οδηγούσε φορτηγό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν.

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