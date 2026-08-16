ΗΠΑ: Συνελήφθη 19χρονος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Eντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα

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Ένας 19χρονος συνελήφθη σε σχέση με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι. Κανένας από τους τραυματίες δεν έχασε τη ζωή του, ωστόσο ένας 21χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Κάμρον Χάρις, από το Χένρικο της Βιρτζίνια, το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Οκτώ εντάλματα σύλληψης

Οι αρχές έχουν εξασφαλίσει οκτώ εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 19χρονου για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων εκούσια πρόκληση τραυματισμού και χρήση πυροβόλου όπλου κατά την τέλεση κακουργήματος.

Ο Χάρις δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στις φοιτητικές εστίες, στην περιοχή Quad Annexes. Αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης και της κομητείας Τσέστερφιλντ έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν πέντε ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

Πέντε τραυματίες – Σοβαρά ένας 21χρονος

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος υπέστη τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του. Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν ηλικίας από 17 έως 23 ετών.

Ένας 21χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες υπέστησαν τραύματα που δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή τους.

Lockdown στην πανεπιστημιούπολη

Μετά την επίθεση, η πανεπιστημιούπολη τέθηκε σε lockdown, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Αρχικά, το πανεπιστήμιο είχε κάνει λόγο για «πολλούς υπόπτους».

Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον άμεση απειλή για την πανεπιστημιούπολη και το lockdown ήρθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, καθώς το νέο ακαδημαϊκό έτος στο πανεπιστήμιο ξεκινά τη Δευτέρα. Οι φοιτητικές εστίες είχαν ανοίξει μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ πολλοί νέοι φοιτητές είχαν μόλις ολοκληρώσει τις δραστηριότητες υποδοχής.

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