search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 09:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2026 07:53

ΗΠΑ: Συνελήφθη 19χρονος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Eντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα

16.08.2026 07:53
usa_police_0111_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας 19χρονος συνελήφθη σε σχέση με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια στις ΗΠΑμε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι. Κανένας από τους τραυματίες δεν έχασε τη ζωή του, ωστόσο ένας 21χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Κάμρον Χάρις, από το Χένρικο της Βιρτζίνια, το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Οκτώ εντάλματα σύλληψης

Οι αρχές έχουν εξασφαλίσει οκτώ εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 19χρονου για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων εκούσια πρόκληση τραυματισμού και χρήση πυροβόλου όπλου κατά την τέλεση κακουργήματος.

Ο Χάρις δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στις φοιτητικές εστίες, στην περιοχή Quad Annexes. Αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης και της κομητείας Τσέστερφιλντ έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν πέντε ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

Πέντε τραυματίες – Σοβαρά ένας 21χρονος

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος υπέστη τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του. Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν ηλικίας από 17 έως 23 ετών.

Ένας 21χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες υπέστησαν τραύματα που δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή τους.

Lockdown στην πανεπιστημιούπολη

Μετά την επίθεση, η πανεπιστημιούπολη τέθηκε σε lockdown, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Αρχικά, το πανεπιστήμιο είχε κάνει λόγο για «πολλούς υπόπτους».

Αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον άμεση απειλή για την πανεπιστημιούπολη και το lockdown ήρθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, καθώς το νέο ακαδημαϊκό έτος στο πανεπιστήμιο ξεκινά τη Δευτέρα. Οι φοιτητικές εστίες είχαν ανοίξει μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ πολλοί νέοι φοιτητές είχαν μόλις ολοκληρώσει τις δραστηριότητες υποδοχής.

Διαβάστε επίσης:

Τα ουκρανικά ρομπότ αλλάζουν για πάντα τη μάχη στο έδαφος

Η Ντόχα διαψεύδει ότι κρατά αιχμαλώτους τρεις Ιρανούς πιλότους, απαντώντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης

Ουαλία: Χιλιάδες άνθρωποι συνόδευσαν το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ, λίγο πριν την ταφή της στη γενέτειρά της τραγουδώντας το «Total Eclipse of the Heart» (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς

lefta_xrimata_evro_1408_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Οι αγχωμένες διακοπές και τα… άκοπα κέρδη

indonisia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό

stigmiotypo
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Γυναίκα βουτά από τον 11ο όροφο για να σωθεί από φωτιά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

Iran
Χωρίς κατηγορία

Ο εφιάλτης των 18 ημερών για τη φοιτήτρια στο Ιράν που διαμαρτυρήθηκε με τα εσώρουχα: «Την είχαν δεμένη και της έκαναν αντιψυχωσικές ενέσεις» (Video)

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% για όσους αποδέχονται τις παραβάσεις

STAR Collaboration
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μυστικό στα έγκατα του ατόμου: Η κρυφή δομή που εξηγεί γιατί υπάρχει το σύμπαν και το πείραμα του STAR Collaboration

fp 9 ballistic missile
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει σχεδόν έτοιμο δικό της πύραυλο: Ο FP-9 που φέρνει τον εφιάλτη στην «καρδιά» της Ρωσίας (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 09:53
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς

lefta_xrimata_evro_1408_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Οι αγχωμένες διακοπές και τα… άκοπα κέρδη

1 / 3