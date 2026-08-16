Βερολίνο: Γυναίκα βουτά από τον 11ο όροφο για να σωθεί από φωτιά (Video)

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Στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, όπου είχε ξεσπάσει νωρίτερα πυρκαγιά έπεσε γυναίκα για να βρθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο «καλάθι» διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης. Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Φρίντριχσαϊν με απολογισμό 13 τραυματίες.
Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν.
🇩🇪 Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am gestrigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht…— Nachrichten (@NewsFokus) August 15, 2026
Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof.
Το κτίριο έχει εκκενωθεί, ωστόσο για ανεξακρίβωτους λόγους η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη.
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