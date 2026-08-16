search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 09:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2026 08:57

Βερολίνο: Γυναίκα βουτά από τον 11ο όροφο για να σωθεί από φωτιά (Video)

16.08.2026 08:57
stigmiotypo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, όπου είχε ξεσπάσει νωρίτερα πυρκαγιά έπεσε γυναίκα για να βρθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο «καλάθι» διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης. Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Φρίντριχσαϊν με απολογισμό 13 τραυματίες.

Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν.

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof.

Το κτίριο έχει εκκενωθεί, ωστόσο για ανεξακρίβωτους λόγους η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 7 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Κρεβί Ρι και στο Κίεβο


ΗΠΑ: Συνελήφθη 19χρονος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια – Eντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα

Τα ουκρανικά ρομπότ αλλάζουν για πάντα τη μάχη στο έδαφος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς

lefta_xrimata_evro_1408_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Οι αγχωμένες διακοπές και τα… άκοπα κέρδη

indonisia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό

stigmiotypo
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Γυναίκα βουτά από τον 11ο όροφο για να σωθεί από φωτιά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Poliniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε»

Iran
Χωρίς κατηγορία

Ο εφιάλτης των 18 ημερών για τη φοιτήτρια στο Ιράν που διαμαρτυρήθηκε με τα εσώρουχα: «Την είχαν δεμένη και της έκαναν αντιψυχωσικές ενέσεις» (Video)

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικοί έλεγχοι: «Κούρεμα» προστίμων έως 50% για όσους αποδέχονται τις παραβάσεις

STAR Collaboration
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μυστικό στα έγκατα του ατόμου: Η κρυφή δομή που εξηγεί γιατί υπάρχει το σύμπαν και το πείραμα του STAR Collaboration

fp 9 ballistic missile
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει σχεδόν έτοιμο δικό της πύραυλο: Ο FP-9 που φέρνει τον εφιάλτη στην «καρδιά» της Ρωσίας (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.08.2026 09:53
ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Φωτιά ξέπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνδρο – Προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι, 112 για ετοιμότητα στους γύρω οικισμούς

lefta_xrimata_evro_1408_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Οι αγχωμένες διακοπές και τα… άκοπα κέρδη

1 / 3