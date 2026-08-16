Βερολίνο: Γυναίκα βουτά από τον 11ο όροφο για να σωθεί από φωτιά (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, όπου είχε ξεσπάσει νωρίτερα πυρκαγιά έπεσε γυναίκα για να βρθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο «καλάθι» διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης. Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Φρίντριχσαϊν με απολογισμό 13 τραυματίες.

Η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν.

🇩🇪 Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am gestrigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht… — Nachrichten (@NewsFokus) August 15, 2026

Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων, πολύ κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof.

Το κτίριο έχει εκκενωθεί, ωστόσο για ανεξακρίβωτους λόγους η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη.