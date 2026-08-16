Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

Takeaways by to pontiki AI Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν πρωτόκολλα κατεδάφισης για τη γέφυρα στην Κουμπάρα και το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων στο Διακοφτό και το κέντρο «Πάθος», καθώς κρίθηκαν αυθαίρετες.

Οι πολεοδομικοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι πολλές κατασκευές ανεγέρθηκαν μετά το 2011, ενώ το συνολικό ύψος των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων προσεγγίζει πλέον τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Ο επενδυτής Άγγελος Μιχαλόπουλος καλείται να κατεδαφίσει τις παράνομες κατασκευές εντός τριάντα ημερών, διαφορετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην εκτέλεση των αποφάσεων με κόστος που θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Το Σωματείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Ίου χαιρετίζει τις εξελίξεις ως δικαίωση των πολυετών προσπαθειών του, ενώ η πλευρά του επενδυτή διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει τις αποφάσεις μέσω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

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Μια νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη σελίδα ανοίγει στην πολυετή αντιπαράθεση γύρω από τη μεγάλη τουριστική επένδυση του επιχειρηματία Άγγελου Μιχαλόπουλου στην Ίο, καθώς δύο πρόσφατες διοικητικές εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο τη γέφυρα της Κουμπάρας, τις εγκαταστάσεις στο Διακοφτό και το γνωστό κέντρο διασκέδασης «Πάθος».

Η έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης για τη γέφυρα που ενώνει την παραλία της Κουμπάρας με το νησάκι Διακοφτό και η απόφαση των αρμόδιων πολεοδομικών αρχών να χαρακτηρίσουν κατεδαφιστέο το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευών στο Διακοφτό και το «Πάθος» συνθέτουν ένα νέο σκηνικό, με τα πρόστιμα να πλησιάζουν συνολικά τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Για το Σωματείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Ίου, πρόκειται για την κατάληξη μιας πολυετούς προσπάθειας να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να ελεγχθούν κατασκευές που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν την πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία και στις οποίες προχώρησε εδώ και χρόνια ο κ. Μιχαλόπουλος ο οποίος έχει καταφέρει να αγοράσει πάνω από το 35% της έκτασης του νησιού!

Η πρώτη από τις δύο εξελίξεις αφορά τη γέφυρα στην Κουμπάρα, ένα έργο που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης για την επένδυση. Σύμφωνα με το Σωματείο, η κατασκευή είχε αδειοδοτηθεί ως τμήμα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος που προβλεπόταν να αναπτυχθεί στην περιοχή κατά την περίοδο 2014-2015. Η συγκεκριμένη επένδυση, όμως, ακυρώθηκε το 2022 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξέλιξη που αποτέλεσε κομβικό σημείο για την υπόθεση της γέφυρας.

Η γέφυρα στην Κουμπάρα

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η γέφυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο ζήτημα που σχετίζεται με την ακύρωση της αρχικής επένδυσης, αλλά και με τον τρόπο κατασκευής της. Όπως αναφέρει, η υλοποίηση του έργου δεν ακολούθησε τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς αντί για ξύλινους πασσάλους χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα. Η συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, είχε ενταχθεί μαζί με άλλες πολεοδομικές παραβάσεις σε ποινική υπόθεση που κατέληξε στην αμετάκλητη καταδίκη υπευθύνων της εταιρείας «105 ΑΕ» σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή.

Από το 2023, το Σωματείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Ίου και ο Σύνδεσμος Ιητών είχαν ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και στην κατεδάφιση της γέφυρας. Η πρώτη παρέμβαση έγινε προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, καθώς η κατασκευή βρίσκεται σε χώρο που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας, ενώ ακολούθησαν επαφές με τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, που εποπτεύει την Κτηματική Υπηρεσία.

Για αρκετό διάστημα, όπως αναφέρει το Σωματείο στην πρόσφατη ανάρτησή του, η υπόθεση δεν παρουσίαζε ουσιαστική κινητικότητα. Η εικόνα αυτή, όμως, άλλαξε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν η Κτηματική Υπηρεσία εξέτασε τον φάκελο και προχώρησε στην έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά αποκλειστικά τη γέφυρα, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά ακόμη κατασκευών στην περιοχή του Διακοφτού.

Στο πρωτόκολλο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, τοιχία, κλιμακώσεις, διαμορφώσεις και άλλες παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο, καθώς και πισίνες σε σχήμα καρδιάς που έχουν λαξευτεί στους βράχους του Διακοφτού. Για το σύνολο των συγκεκριμένων κατασκευών επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 430.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προθεσμία τριάντα ημερών προκειμένου ο επενδυτής να προχωρήσει ο ίδιος στην κατεδάφισή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση, η διαδικασία προβλέπει την επέμβαση των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, με το κόστος των εργασιών να καταλογίζεται στον επενδυτή.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά το ακίνητο του Άγγελου Μιχαλόπουλου στο Διακοφτό και το γειτονικό «Πάθος». Πρόκειται για δύο εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Σωματείου, ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και κρίθηκαν, ως προς το μεγαλύτερο μέρος τους, αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.

«Το Πάθος»

Στην περίπτωση του ακινήτου στο Διακοφτό, η απόσταση ανάμεσα στην εγκεκριμένη και την υφιστάμενη δόμηση είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί το Σωματείο, ιδιαίτερα μεγάλη. Η άδεια είχε εκδοθεί για επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το τελικό κτίσμα φέρεται να ξεπερνά τα 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, στην έκταση κατασκευάστηκε πισίνα περίπου 1.350 τετραγωνικών μέτρων.

Το ζήτημα που αποτέλεσε το κλειδί για την επανεξέταση της νομιμότητας των κατασκευών ήταν, σύμφωνα με το Σωματείο, η ημερομηνία ανέγερσής τους. Η νομοθεσία περί αυθαιρέτων προέβλεπε ως κρίσιμο χρονικό όριο το τέλος Ιουλίου του 2011. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος των επίμαχων εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν επέτρεπε την υπαγωγή τους στη σχετική νομοθεσία.

Για να στηρίξει τη θέση του, το Σωματείο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ιητών, προσέφυγε από το 2022 στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, το γνωστό ΣΥΠΟΘΑ. Στις παρεμβάσεις τους προσκόμισαν, όπως αναφέρουν, δορυφορικές φωτογραφίες που αποτύπωναν την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας και, κατά την εκτίμησή τους, τεκμηρίωναν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευών είχε πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούλιο του 2011.

Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα πάντα με την πλευρά του Σωματείου, παρέμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς αποτέλεσμα. Η εικόνα άλλαξε όταν η Πολεοδομία Θήρας πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του Διακοφτού και του «Πάθος». Μετά τους ελέγχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέληξαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η πλειονότητα των κτισμάτων είχε ανεγερθεί μετά το κρίσιμο χρονικό όριο και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να διατηρηθεί μέσω της υπαγωγής στον νόμο περί αυθαιρέτων.

Το αποτέλεσμα ήταν η κήρυξη των συγκεκριμένων κατασκευών ως κατεδαφιστέων και η επιβολή ιδιαίτερα υψηλών διοικητικών προστίμων. Τα πρόστιμα ανέγερσης πλησιάζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Σωματείο, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα πρόστιμα διατήρησης ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ για κάθε έτος παραμονής των αυθαίρετων κατασκευών. Μαζί με το πρόστιμο των περίπου 430.000 ευρώ που αφορά τις κατασκευές στην περιοχή του Διακοφτού και τη γέφυρα της Κουμπάρας, το συνολικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων προσεγγίζει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Για το Σωματείο, οι δύο αυτές εξελίξεις αποτελούν δικαίωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και χρόνια και στηρίχθηκε σε διαδοχικές παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Στην πρόσφατη ανάρτησή του κάνει λόγο για «πολύ σημαντικές θετικές εξελίξεις» και εκφράζει την ικανοποίησή του επειδή, όπως υποστηρίζει, οι υπηρεσίες προχώρησαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Παράλληλα, το Σωματείο δηλώνει ότι μαζί με τον Σύνδεσμο Ιητών θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία των διαδικασιών και να πιέζει για την εφαρμογή των αποφάσεων κατεδάφισης.

Η νέα εξέλιξη, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκοπεί από την ευρύτερη δικαστική ιστορία της επένδυσης στην Ίο. Εδώ και χρόνια, οι σχεδιαζόμενες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις του κ. Μιχαλόπουλου έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικούς φορείς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μεγάλης κλίμακας οικοδομική δραστηριότητα ασκεί υπερβολική πίεση στο φυσικό περιβάλλον ενός νησιού με περιορισμένες υποδομές και συγκεκριμένες αντοχές.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις και χωροθετήσεις που συνδέονταν με σχέδια για σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ενώ η δικαστική αντιπαράθεση έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπου σχεδιάζονται ή έχουν αναπτυχθεί επενδυτικές δραστηριότητες. Οι εξελίξεις στην Κουμπάρα έχουν παράλληλα συνδεθεί με την ευρύτερη συζήτηση για τις εκτάσεις στο Μαγγανάρι και το Πικρί Νερό, όπου η προοπτική νέων επενδύσεων έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις.

Η πλευρά του κ. Άγγελου Μιχαλόπουλου, έχει παρουσιάσει διαφορετική προσέγγιση για το αποτύπωμα της επένδυσης. Ο όμιλος έχει υποστηρίξει ότι το αναπτυξιακό του μοντέλο βασίζεται στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι μόλις περίπου το 1% των ιδιόκτητων εκτάσεων οικοδομείται, ενώ περίπου το 80% χαρακτηρίζεται ως ζώνη προστασίας.

Παράλληλα, έχει αναδείξει δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως η φύτευση δεκάδων χιλιάδων δέντρων, η διάσωση υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και η δημιουργία δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Ο όμιλος συμφερόντων του κ. Μιχαλόπουλου, έχει επίσης προωθήσει νέες ή τροποποιημένες στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιχειρώντας να διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συνεχιστούν οι επενδυτικές του δραστηριότητες. Η σύγκρουση, πάντως, έχει αποκτήσει και μια ακόμη διάσταση. Το Σωματείο Save Ios έχει καταγγείλει στο παρελθόν την άσκηση αγωγών σε βάρος μελών του, τις οποίες χαρακτηρίζει καταχρηστικές και εντάσσει στη διεθνή συζήτηση για τις λεγόμενες SLAPPs, δηλαδή τις δικαστικές ενέργειες που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη δημόσια κριτική και την περιβαλλοντική δράση. Η πλευρά του επενδυτή, από την άλλη, έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τις θέσεις και τα συμφέροντά της στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δικαστικών και διοικητικών διαδικασιών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Η έκδοση του πρωτοκόλλου κατεδάφισης σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες κατασκευές έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς προβλέπεται προθεσμία τριάντα ημερών για την εκούσια απομάκρυνσή τους. Εάν αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση, η κατεδάφιση θα αναληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το κόστος θα βαρύνει τον επενδυτή.

Ανάλογα κρίσιμο είναι το τι θα συμβεί με τις αποφάσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις στο Διακοφτό και το «Πάθος». Τα ύψους εκατομμυρίων ευρώ πρόστιμα και ο χαρακτηρισμός των κατασκευών ως κατεδαφιστέων μετατρέπουν την υπόθεση από μια πολυετή διαμάχη μεταξύ επενδυτή και περιβαλλοντικών φορέων σε ένα κρίσιμο τεστ για την εφαρμογή των διοικητικών αποφάσεων στην πράξη. Η γέφυρα της Κουμπάρας, οι κατασκευές στο Διακοφτό και το «Πάθος» αποτελούν πλέον τα τρία σημεία στα οποία θα κριθεί εάν οι τελευταίες αποφάσεις θα οδηγήσουν σε πραγματικές κατεδαφίσεις ή εάν η υπόθεση θα εισέλθει σε έναν ακόμη κύκλο προσφυγών και δικαστικών αντιπαραθέσεων.

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