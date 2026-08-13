Άγιος Δημήτριος: Απαντήσεις αναζητά η αδελφή του νεκρού αστυνομικού – «Να μάθω εάν ήταν μόνος, τον έβλεπα μια χαρά» (video)

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Απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (11/8) στον Άγιο Δημήτριο, αναζητά η οικογένειά του.

Για έναν άνθρωπο χαρούμενο και κοινωνικό, ο οποίος δεν είχε εκφράσει κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα, κάνει λόγο η αδελφή του 38χρονου.

«Είχε κατέβει την τελευταία φορά, έπαιζε με την ανιψιά του, ήταν μια χαρά και με την κοπέλα του μια χαρά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ό,τι έδειξε και η νεκροψία, αυτό ξέρω, αυτό ξέρετε. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω και εγώ ψάχνω να βρω», δήλωσε στο Mega.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ελπίζει να εντοπιστεί υλικό από κάμερες που ενδεχομένως να δώσει περισσότερες απαντήσεις και να δείξει εάν ο αδελφός της ήταν μόνος.

«Κι εμένα έχουν περάσει πολλά από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, αφού δεν είναι κάτι εγκληματικής φύσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τουλάχιστον αν βρεθεί κάτι από καμιά κάμερα, από κανένα υλικό, να μάθω εάν ήταν μόνος τελικά ή όχι. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το GPS, δεν μπορώ να καταλάβω», σημειώνει.

«Τον έβλεπα μια χαρά, δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό»

Μιλώντας για την εικόνα που είχε από τον αδελφό της το προηγούμενο διάστημα, η ίδια επισημαίνει ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του, ενώ, όπως αναφέρει, ήταν καλά τόσο στη σχέση του όσο και στις επαφές του με τους φίλους του.

«Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και αν είναι πιεσμένος. Όχι, μου έλεγε. Μου έλεγε: μια χαρά είμαι, στο γραφείο μου», λέει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση που της έγινε για το εάν ο 38χρονος αντιμετώπιζε πίεση στη δουλειά του, η αδελφή του απαντά πως τον είχε ρωτήσει σχετικά, χωρίς εκείνος να της έχει εκφράσει κάποιο πρόβλημα. «Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και αν είναι πιεσμένος. Όχι, μου έλεγε. Μου έλεγε: μια χαρά είμαι, στο γραφείο μου».

«Κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Ανδρέα»

Η αδελφή του αναφέρεται ακόμη στον χαρακτήρα του 38χρονου αστυνομικού και στον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για εκείνον φίλοι και συνάδελφοί του.

«Ήταν διαμάντι, όλους τους βοηθούσε. Κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Ανδρέα. Ήταν υπόδειγμα δουλειάς, ήταν υπόδειγμα ποδοσφαιριστή. Βοηθούσε τους πάντες και με λεφτά και με βοήθεια. Τα πάντα! Το πιο ευγενικό παιδί, έλεγαν όλοι, και το πιο καλό», αναφέρει.

Όπως λέει η ίδια, μετά την είδηση επικοινώνησαν μαζί της άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τον αδελφό της και της μίλησαν με θερμά λόγια για εκείνον. Μεταξύ αυτών ήταν και μία συνάδελφός του, την οποία, σύμφωνα με την αδελφή του, εκπαίδευε ο 38χρονος.

«Όλοι λένε τα καλύτερα. Μια συνάδελφός του που με πήρε πριν, την οποία την εκπαίδευε, μου είπε: τόσο χαμογελαστό, τόσο ευγενικό παιδί δεν έχω ξαναδεί. Να είστε καλά, να τον θυμόσαστε. Δεν είχε κανένας παράπονο και ο διοικητής του είπε ότι ήταν υπόδειγμα δουλειάς».

Σε ερώτηση που της έγινε για το εάν είχε επικοινωνήσει με τη σύντροφο του 38χρονου, η αδελφή του εξηγεί ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε επαφή από την αρχή της αναζήτησής του.

«Μαζί ήμασταν από την αρχή. Η ίδια μου είπε ότι έχει εξαφανιστεί κάτι ώρες, γιατί η κοπέλα σηκώθηκε και πήγε στη δουλειά της και μετά τον έψαχνε στο τηλέφωνο. “Λογικά”, μου λέει, “αφού θα γύρισε, θα έπεσε για ύπνο”, και δεν τον έβρισκε ούτε στο σπίτι ούτε πουθενά», περιγράφει.

Σύμφωνα με την ίδια, η σύντροφός του, όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει, άρχισε να τον αναζητά και επικοινώνησε μαζί της για να διαπιστώσει εάν γνώριζε κάτι.

«Πήγε στη ΓΑΔΑ, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει “τον ψάχνω, ξέρεις τίποτα;”. Της λέω “όχι, από χθες είχαμε να μιλήσουμε”».

Η αδελφή του τονίζει, πάντως, ότι μέχρι τότε ο 38χρονος επικοινωνούσε κανονικά και με τους φίλους του και, σύμφωνα με όσα γνώριζε, έδειχνε χαρούμενος. «Μιλούσε και με τα παιδιά, τους φίλους του, μίλαγε, ήταν χαρούμενος, δηλαδή έστελνε και αστεία βίντεο και τέτοια», αναφέρει.

«Κάναμε μαζί τη δήλωση εξαφάνισης, ώστε να βρεθεί το κινητό του, αφού ήταν ακόμα ανοιχτό, και μετά με πήρε ο διοικητής και μου είπε τα μαντάτα, μία η ώρα τη νύχτα», κατέληξε η αδελφή του 38χρονου.

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