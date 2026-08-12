Θάνατος 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο: Στο κινητό και τις κάμερες ασφαλείας αναζητούν απαντήσεις οι Αρχές (Video)

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Στο κινητό τηλέφωνο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημά του στον Άγιο Δημήτριο, επικεντρώνεται πλέον μεγάλο μέρος της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το κινητό εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και οι συνάδελφοί του εξετάζουν τις τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα και τις επικοινωνίες του, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Η αδελφή του 38χρονου μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας έναν άνθρωπο δραστήριο και με ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό. «Του άρεσε η μπάλα, την αγαπούσε την μπάλα, είχε αλλάξει τόσες ομάδες, ήταν υπόδειγμα και αθλητή και στη δουλειά του, δεν έχει κανένας παράπονο».

Οι τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του 38χρονου

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής του 38χρονου, αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουν από πού ξεκίνησε, πότε έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός και αν είχε συναντήσει κάποιο άλλο πρόσωπο πριν από τον θάνατό του.

Η σύντροφός του τον αναζητούσε για ώρες, χωρίς να μπορεί να τον εντοπίσει. Το βράδυ της 10ης Αυγούστου, η αδελφή του ενημερώθηκε από τον διοικητή ότι ο 38χρονος αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών είχε εντοπιστεί νεκρός.

«Τον έπαιρνε τηλέφωνο, ούτε στο σταθερό, ούτε στο κινητό. Πήρε άδεια από τη δουλειά της, πήγε στο σπίτι δεν ήταν πουθενά, πήγε στη ΓΑΔΑ δεν ήταν πουθενά, δεν τον είδε κανένας. Μετά τον ψάχναμε, το κινητό του ήταν ανοιχτό, μετά έβγαινε ο τηλεφωνητής. Μιλάγαμε με τα παιδιά, βγήκαν περιπολία όλοι και δεν ξέραμε τίποτα. Μετά με πήρε ο διοικητής το βράδυ και μου είπε ότι τον είχαν βρει», ανέφερε η αδελφή του.

Η νεκροψία-νεκροτομή, με βάση τα έως τώρα ευρήματα, δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα αίτια του θανάτου του 38χρονου εξακολουθούν να διερευνώνται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 38χρονος υπέστη πνευμονικό οίδημα, ενώ έχουν εντοπιστεί ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς στο αυτοκίνητο βρέθηκε σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν ενδέχεται, σε συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες, να συνέβαλαν στον θάνατό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την προσοχή των Αρχών να στρέφεται στα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου, στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και στα εργαστηριακά ευρήματα.

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