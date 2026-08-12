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12.08.2026 23:22

Ρωσία: Τρία πολεμικά πλοία επλήγησαν σε επίθεση στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ

12.08.2026 23:22
russia-ukraine
Φωτογραφία αρχείου

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Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε την Τετάρτη, 12/8, πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» – αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.

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