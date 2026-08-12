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12.08.2026 23:42

Ευρωπαϊκό στίβου: Έβδομη η Σκαρβέλη στη σφυροβολία – Εκτός τελικού Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη (Videos)

12.08.2026 23:42
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Με την 7η θέση της Σταματίας Σκαρβέλη στη σφυροβολία και δύο φετινά ρεκόρ ολοκληρώθηκε μια ακόμη βραδιά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στα 200 μ., η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έφτασε μια ανάσα από τον τελικό με 23.06, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε την πρώτη της ευρωπαϊκή παρουσία στην απόσταση με 23.45.

Έβδομη με φετινό ρεκόρ η Σκαρβέλη

Στον πρώτο τελικό της καριέρας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Σταματία Σκαρβέλη κατέλαβε την 7η θέση στη σφυροβολία, έχοντας καλύτερη βολή στα 69,54 μ., που αποτελεί φετινό της ρεκόρ.

Η αθλήτρια του Τάιλερ Μπέρντοφ άνοιξε τον αγώνα με 67,90 μ., συνέχισε με 68,98 μ. και πέρασε στην τελική οκτάδα, ενώ η τρίτη βολή της ήταν στα 67,97 μέτρα. Μετά από μία άκυρη προσπάθεια, βελτίωσε δύο φορές το φετινό της ρεκόρ, πρώτα με 69,42 μ. και στη συνέχεια με 69,54 μέτρα.

Η 7η θέση είναι μέχρι στιγμής η δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Φινλανδή Σίλια Κοσόνεν με 76,28 μ., ενώ δεύτερη ήταν η Ιταλίδα Σάρα Φαντίνι με 74,35 μέτρα.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μπεατρίς Λάνο με 72,88 μ. Η Νορβηγίδα αθλήτρια έχει και ελληνικό «χρώμα», καθώς προπονείται στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου.

Εμμανουηλίδου: Φετινό ρεκόρ, αλλά χωρίς πρόκριση

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200 μ., τερματίζοντας τέταρτη με 23.06, που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία αντιμετώπισε τραυματισμούς μέσα στη χρονιά και ίωση μόλις δέκα ημέρες πριν από τη διοργάνωση, έδωσε μάχη για μία θέση στον τελικό, αλλά δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη τριάδα της σειράς που εξασφάλιζε την απευθείας πρόκριση.

Στα προκριματικά είχε σημειώσει 23.15, ενώ είχε ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ με φετινή επίδοση 23.22 από τα Παπαφλέσσεια.

Με το 23.06 κατέλαβε τη 10η θέση στη γενική κατάταξη, δύο θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με το 2024. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτήθηκε τελικά επίδοση 22.77.

21η η Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέλαβε την 7η θέση στη δεύτερη ημιτελική σειρά των 200 μ. με χρόνο 23.45.

Στον πρώτο της ημιτελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στην παρθενική της παρουσία στην απόσταση, πραγματοποίησε καλό πρώτο 100άρι, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό έως το τέλος.

Ολοκλήρωσε την παρουσία της στην 21η θέση της συνολικής κατάταξης.

Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη ολοκλήρωσαν πλέον τις υποχρεώσεις τους στα ατομικά αγωνίσματα και στρέφουν την προσοχή τους στον τελευταίο στόχο στο Μπέρμιγχαμ, τη σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρων.

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