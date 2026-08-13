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13.08.2026 01:01

Κολομβία: Η κυβέρνηση ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

13.08.2026 01:01
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Η Κολομβία ενέκρινε τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, 12/8, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Το «πράσινο φως» από τη Μπογοτά επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για την καταπολέμηση των διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Η Μπογοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.

Δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών και αντιδράσεις από την Ύπατη Αρμοστεία

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.

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ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 02:03
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Κολομβία: Η κυβέρνηση ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

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