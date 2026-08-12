Αντώνης Σαμαράς: Γιατί δεν βιάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα – Τα παραδείγματα Καρυστιανού – Τσίπρα και ο ρόλος των γκάλοπ

Takeaways by to pontiki AI Ο Αντώνης Σαμαράς δεν προτίθεται να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος στις αρχές του φθινοπώρου, καθώς ο σχεδιασμός του προβλέπει τις ανακοινώσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα επισπεύσει τις διαδικασίες μόνο εάν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή αν η δημοσκοπική του δυναμική καταστεί τόσο ισχυρή ώστε να επιβάλλει επίσημη καταγραφή.

Παρά τις εισηγήσεις για άμεση ίδρυση πολιτικού φορέα, ο ίδιος επιλέγει να παρεμβαίνει θεσμικά και μεμονωμένα, αποφεύγοντας πρόωρες μετωπικές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να φθείρουν το εγχείρημά του.

Σε αντίθεση με άλλες πολιτικές κινήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ο κ.

Σαμαράς κινείται με ψυχραιμία και στρατηγική, καταγράφοντας ανοδική τάση και επιδιώκοντας να καταστεί καθοριστικός παράγοντας στο πολιτικό σκηνικό.

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Αντίθετα απ’ όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κανένα άγχος να ανακοινώσει την επόμενη πολιτική του κίνηση (ίδρυση νέου κόμματος) σύντομα και πάντως στις αρχές του φθινοπώρου.

Για την ακρίβεια, θα πράξει κάτι τέτοιο μόνο εάν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Αλλά η βασική εκτίμηση των επιτελών του είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει τέτοια πρόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος, που έχει αποφασιστεί εδώ και κάποιους μήνες: Το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κάλπες.

Το επιχείρημα ότι η δημιουργία κόμματος θα δώσει τη δυνατότητα στον πρώην πρωθυπουργό να παρεμβαίνει συντονισμένα, συγκροτημένα και θεσμικά, έχοντας σχηματίσει ένα πολιτικό οργανισμό, ακούγεται μεν ανάμεσα στους επιτελείς του, αλλά δεν είναι ακόμα τόσο πειστικό ώστε να επιταχύνει σώνει και καλά τις ανακοινώσεις: ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει όποτε κρίνει, για όποιο θέμα κρίνει με τον τρόπο που επιλέγει και αυτές οι παρεμβάσεις είναι πολιτικά γεγονότα, που προκαλούν την προσοχή της κοινής γνώμης, είναι η απάντηση στο παραπάνω επιχείρημα.

Και από τη στιγμή που όλα κινούνται σαν να υπάρχει κόμμα στην πραγματικότητα, τότε υπάρχει η άνεση να εξεταστούν όλα τα σενάρια με ψυχραιμία: από τη μία πλευρά είναι όσοι λένε πως δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο αυτή την ώρα ή για το άμεσο διάστημα. Από την άλλη, διατυπώνεται σιγά σιγά η άποψη πως οι διεργασίες βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση απ’ όση αρχικά είχε εκτιμηθεί, άρα απαιτείται και μία μικρή επίσπευση της ίδρυσης κόμματος, ώστε να μορφοποιηθούν έγκαιρα τα πράγματα και να σταλούν τα μηνύματα στην κοινωνία. Και πάλι όμως δεν γίνεται λόγος για αρχές φθινοπώρου, αλλά λίγο πιο μετά.

Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Ο κ. Σαμαράς φαίνεται να έχει μελετήσει τα παραδείγματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, που έκαναν το βήμα την άνοιξη εκτιμώντας κατά βάση ότι οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν ουσιώδεις διαφορές από το δικό του εγχείρημα.

Η μεν κυρία Καρυστιανού πιέστηκε από τα πράγματα, καθώς αδημονούσε το κίνημα των υποστηρικτών της για μία πολιτική έκφραση και επιπλέον όφειλε και η ίδια, ως άπειρη επί των θεμάτων αυτών, να προχωρήσει τάχιστα ώστε να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα κόμμα, καθώς θα έμπαινε για πρώτη στα πολιτικά πράγματα. Το ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχωρά με καχεκτικά βήματα, αποδεικνύει ότι βιάστηκε, καθώς «δόθηκε» χρόνος να εκδηλωθούν όλες οι πιθανές και απίθανες παθογένειες αυτών των περιπτώσεων.

Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας δεχόταν επίσης πίεση από τα πράγματα καθώς είχε ήδη επιταχύνει από τον περασμένο χειμώνα – ιδίως με την Ιθάκη. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν στροφές που η ΕΛΑΣ επιδεικνύει αδυναμίες και κενά, που γίνονται στόχος. Στο σενάριο ότι θα έχουμε 8 ή 9 μήνες ακόμα ως τις εκλογές, η ΕΛΑΣ αναμένεται να πιεστεί ακόμα περισσότερο σε διάφορα μέτωπα – από την παρουσίαση τεκμηριωμένων θέσεων έως τη διαχείριση των ισορροπιών με κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.α.) και πρόσωπα (ανεξάρτητοι ή παραιτηθέντες βουλευτές) που αναμένουν ρόλους.

Αντιθέτως, έτσι όπως κινείται μέχρι τώρα ο κ. Σαμαράς, αποφεύγει να μπει σε μετωπικές συγκρούσεις, που θα πίεζαν το κόμμα του και επιλέγει να κάνει εκείνες τις κινήσεις ή τις αντιπαραθέσεις που του δίνουν «πόντους». Η τακτική αυτή έχει δικαιωθεί μέχρι τώρα, καθώς οι περισσότερες εταιρείες τον κατέγραφαν χαμηλά μέχρι πριν δύο μήνες, αλλά το τελευταίο διάστημα αναγνωρίζουν ότι έχει ανοδική τάση και πιθανόν (αν όχι σίγουρα) εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα του πολιτικού σκηνικού, ενόψει εκλογών.

Κινούμενος κάτω από τα… ραντάρ, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να συγκεντρώνει μεγαλύτερη δύναμη πυρός απ’ όσο περίμεναν πολλοί μέχρι πριν λίγο καιρό. Και μάλιστα να δείχνει έτοιμος να κερδίσει και από την φθορά του εγχειρήματος Καρυστιανού, αλλά ακόμα και από την όποια αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως εκείνος που θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την πολιτική αλλαγή.

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο ότι ο κ. Σαμαράς είναι ήδη έτοιμος για εκλογές όποια στιγμή κι αν γίνουν – άρα δεν έχει άγχος να ανακοινώσει τίποτα μόνο και μόνο για να δείξει… ότι είναι έτοιμος – ο μόνος λόγος να κάνει τις ανακοινώσεις σχετικά γρήγορα είναι ένας: Εάν λάβει μηνύματα ότι η δημοσκοπική του δυναμική είναι τόσο μεγάλη, ώστε να επιβάλλεται και για λόγους επίδρασης στο σκηνικό, να καταγραφούν και επίσημα υψηλά ποσοστά στο κόμμα του.

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