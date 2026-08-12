Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, τι συζήτησαν

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Κατά τη συνομιλία υπογραμμίστηκαν, το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.
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